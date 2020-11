Covid & Rizzoli. Tra medici positivi e iniziative border-line: a felicità e il brivido del primo parto covid

Ida Trofa | Il virus ormai domina la nostra esistenza. Numeri, cifre, dati, ordinanze e positivi da contagio sono ormai il pane quotidiano. Il virus non si arresta e nei dati ufficiali di chi governa questa folle emergenza sanitaria, continua a salire anche ad Ischia. Un nemico che appare invincibile e che non risparmia nessuno.

Tra tante vite stroncate, nell’immenso dramma di milioni di vite che tragicamente lottano per resistere e combattere contro questo male subdolo e crudele ce né un’altra che chiede di cominciare a vivere nonostante tutto e tutto.

Così, a Lacco Ameno, una donna, positiva al Coronavirus, ha dato alla luce con parto naturale il suo bambino. Il primo figlio e il primo nascituro venuto alla luce nell’ospedale di Ischia da una madre positiva. Anche all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno si registra, così, il parto di una paziente con un’accertata positività al SARS-CoV-2.

E’ la storia di una donna in stato di gravidanza, attualmente asintomatica, che ha dato alla luce il suo bambino nella notte tra giovedì e venerdì. Una vicenda che ha del miracoloso, ma che, come al solito, mette in luce tutti i limiti di un sistema sanitario e di un ospedale la limite, un complesso di gestione che non ci tutela e che mette a rischio la sua comunità.

La nascita di questa nuova vita, di questa bambina, di Forio, panzese doc, deve farci riflettere. E’ andato tutto bene, ma quella notte sarebbe potuta essere una tragedia senza la capacità e la competenza di medici, ostetriche ed infermiere che hanno messo a repentaglio anche la loro vita.

La madre e la neonata stanno bene, ma quanta paura!

La prima è rientrata a casa già il giorno dopo il parto, la piccola, invece, è rimasta per 72 per ore sotto osservazione, picchettata h24 da una infermiera perché a rischio contagio e positività al Covid. Sono attese per oggi le sue dimissioni ed il rientro a casa dove, con i suoi genitori, resterà in isolamento fiduciario. Un parto ad alto rischio!

Oltre il miracolo di una nuova vita che nasce nel pieno di una drammatica pandemia, i dubbi su questa vicenda sono tanti. Tanti da indurre lo stesso primario Luigi Stradella a minacciare le dimissioni dalla gestione ad interim e al primario della Pediatria Geppino Parisi di predisporre un apposito atto di “denunzia” all’indirizzo aziendale.

Dubbi che afferiscono, purtroppo, ancora una volta, i limiti del presidio isolano e la guerra interna in atto tra medici, primari e responsabili della struttura Covid e quel che resta dell’ospedale, quel che resta di una direzione sanitaria allo sbando. Senza potere né metodo.

La donna sarebbe dovuta esser trasferita al Policlinico Federico II, l’ente guida secondo la direzione generale ASL che ha predisposto i percorsi Covid e ha dato tale struttura quale riferimento per la Ginecologia del Rizzoli e i parti covid con attrezzature e macchinari all’uopo predisposti.

Infatti il rischio è grave, specie per il bambino che, nel caso di nascita da una madre contagiata e affetta da COV-SAR2, in poco tempo potrebbe avere polmonite acuta, caduta anche dallo stress della nascita, una crisi respiratoria.

I controlli all’atto del ricovero sono stati effettuati durante le operazioni di triage e mentre la donna aspettava l’esito del tampone naso-faringeo ed è stata isolata presso la contumacia. Una sorta di zona grigia del Presidio lacchese che per mesi, invece, non era attrezzato per i casi “Covid”. E che di fatto non lo è ancora. Il travaglio è durato 8 ore. Quindi, un parto programmato è programmabile che doveva essere trasferito al II Policlinico, struttura di riferimento ed unica attrezzata per i parti covid dove, tra l’altro, si eseguono solo cesarei per ridurre al minimo l’esposizione al contagio. Invece la mamma che aveva rotto le acque ha partorito in una stanza di emergenza, allestita con metodi di fortuna, senza zona filtro anticontagio per nessuno né per i pazienti, né per i sanitari e vigilatrici, medici e pediatria che poi dovevano assister anche altri bambini. Ed hanno rischiato davvero grosso.

Questa bambina è nata in una stanza destinata ad un sospetto covid o caso grave non ai parti pianificati. Una stanza dove basta aprire una porta e si è a contato con il covid, con rifiuti, porta vivande ascensori ove transitano casi covid acclarati.

Nella stanza non vi era neppure la scialitica, una semplice luce necessaria in caso di parto semplice, figuriamoci un Covid! Una nascita avvenuta in pieno stile campo da guerra, quando sarebbe bastato trasferire in luoghi sicuri ed attrezzati mamma e figlio.

Cosa è accaduto al Rizzoli con questo parto? Si è voluto forse fare un atto eroico? Lo si è voluto fare sulla pelle della gente? E’ andato tutto bene, ma se fosse stato il contrario ora staremo narrando tutt’altro che di miracoli.

Dopo la nascita, però, il reparto è rimasto bloccato per tutta la notte in attesa di santificazione.

Il Rizzoli non è attrezzato per i parti covid

Unico punto nascita attrezzato in provincia è stata, per mesi, in questa difficilissima situazione pandemica, il II Policlinico di Napoli, dove le mamme ischitane, varie volte, sono tate trasferite non senza difficoltà a causa dell’assenza di presidi idonei al viaggio a bordo delle ambulanze e poi dei traghetti di linea Caremar, unici autorizzati in tal senso a causa della rottura delle idroambulanze registrata nei mesi cruciali dell’emergenza sanitaria e della impossibilità di far volare gli elicotteri le 118 per i covid positivi.

Attualmente i reparti di ginecologia ed ostetricia dedicati si contano sulle dita di una mano. Con le vicende appena narrate per il Rizzoli potrebbe esserci finalmente una possibile buona notizia. Finalmente qualcuno prenderà contezza della necessità che venga potenziato. E che in futuro potrà avere reparti degni ed attrezzati, anche in ginecologia e ostetricia ed evitare che ulteriori arrivi di casi di positività in gravidanza e poi del successivo parto vengano smistati presso altre strutture ASL o convenzionate limitrofe. Evitare, cosa ben più grave, che si metta a rischio la vita di una madre e di suo figlio, rischiano parti come quelli della notte tra giovedì e venerdì.

Medici, tecnici e infermieri impegnati nel parto miracoloso della notte del Rizzoli che sono entrati in contatto con la paziente hanno seguito meticolosamente i protocolli di sicurezza e nessuno di loro è stato sottoposto ad isolamento. Gli apparati di controllo del Rizzoli hanno inoltre provveduto al tracciamento dei luoghi e delle persone con cui la paziente ha avuto contatti così da procedere ad eventuali controlli o tamponi. Tutto come da profilassi prevista.