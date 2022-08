Covid, Rezza “Leggero incremento casi ma Rt sotto soglia epidemica”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana osserviamo un leggero incremento nel numero di nuovi casi Covid-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 per 100mila abitanti. L’Rt però mostra un’ulteriore tendenza alla diminuzione, siamo intorno a 0,74 quindi bel al di sotto della soglia epidemica”. Lo afferma il Direttore generale prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, nella sua consueta analisi settimanale della situazione Covid-19 in Italia. Ci sono troppi ultra 60enni che non hanno ancora effettuato la seconda dose booster”. Lo afferma il Direttore generale prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nella sua analisi sui contagi Covid. “Considerato il lieve incremento nel numero dei nuovi casi e la possibilità che inizino a circolare nuove varianti – aggiunge – ricordiamo l’importanza di alcuni potenti strumenti che abbiamo per combattere l’epidemia. Prima di tutto i vaccini, e ci sono ancora troppi over60 che non hanno ancora effettuato la seconda dose booster, ma anche i farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali che sono molto importanti per proteggere le persone che sono a più alto rischio dalle conseguenze peggiori della malattia”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –