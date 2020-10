Covid. Nuovo positivo al Barano Calcio. Squadra verso l’isolamento fiduciario

Nelle prossime ore si farà chiarezza soprattutto nel merito della gara di Eccellenza tra la Maddalonese e il Barano di Mister Gianni Di Meglio. Secondo le informazioni in nostro possesso, infatti, c’è un nuovo caso di Covid positivo tra le fila dei bianconeri. Un caso non collegato a quello che era stato comunicato dal presidente Massimo Buono nei giorni scorsi.

La squadra resta in attesa della decisioni dell’autorità sanitaria e, molto probabilimente, scatterà l’isolamento fiduciario per i tesserati del club bianconero e la sospension della gara in programma per domenica prossima.

Seguono aggiornamenti.

p.s. Nella foto un’azione della gara Barano-Ischia disputata domenica scorsa.