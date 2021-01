Covid. Le “superiori” rientrano a Scuola, ecco il potenziamento EAV

- Advertisement -

Settimane fa, con un’intervista esclusiva, annunciammo le iniziative di EAV per aiutare il trasporto pubblico locale nel merito delle “corse scolastiche”

Ieri sera, nel merito, è stato diramato un comunicato stampa ufficiale che annuncia l’iniziativa: “Da lunedì primo Febbraio parte il Piano predisposto da EAV dedicato agli studenti in occasione della riapertura in presenza degli Istituti Superiori. A seguito dell’analisi dei dati inviati dagli Istituti Scolastici, EAV ha provveduto ad integrare i propri servizi con l’impiego di autobus aggiuntivi, potenziando l’offerta delle corse cd. “scolastiche”, rivolte a soddisfare la platea di studenti della scuola secondaria, per i quali è prevista la didattica in presenza al 50% a partire dal 1° febbraio. Il Piano operativo predisposto ha come obiettivo la riduzione del rischio di affollamento sulle tratte storicamente interessate dalla mobilità verso gli Istituti scolastici e diminuire il transito di viaggiatori sulle corse ordinarie.”

In virtù di questo potenziamento, gli studenti dovranno salire sulla prima autovettura disponibile, con l’ausilio del personale a bordo appositamente incaricato, senza attendere l’autovettura successiva. Gli studenti non dovranno trattenersi sulle fermate con l’intento di salire sull’ultima autovettura, che in caso di incapienza non potrà poi accoglierli.

Sono sei i bus che si affiancano alla normale dotazione del bacino di Ischia che darà un supporto, importante, alla nostra popolazione scolastica. Proviamo a spiegare meglio, nel dettaglio, il sistema.

Sulla tratta Serrara-Ischia invece di partire come da orario due pullman ne partono tre. Da Cava Grado oltre alle corse previste viene aggiunta un’altra corsa. Sono state aggiunte, inoltre, corse dedicate con partenza per esempio da zona “Ferruggine” e un’altra ancora da Forio.

Sugli autobus ci saranno i dispenser, gli avvisi ecc.

L’EAV, nel frattempo, fa sapere che i viaggiatori sono ammessi a bordo degli autobus solo se indossano la mascherina. Laddove il personale aziendale dovesse rilevare la mancanza della mascherina da parte di uno o più viaggiatori, dopo l’invito ad indossarla e alla mancata risposta, chiederà l’intervento delle forze dell’ordine attraverso i canali aziendali.