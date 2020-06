“Covid, le cento giornate di Napoli”: sabato il libro in regalo con “Repubblica”

Un volume gratuito di 335 pagine racconta le settimane, i mesi più difficili, irripetibili e sofferti della recente vita cittadina

Le cento giornate di Napoli. Le cento giornate di lotta, sofferenza e resistenza della capitale del Sud aggredita da un nemico vile e invisibile: il coronavirus. Un libro di Repubblica, del tutto gratuito, sarà in edicola sabato 20 giugno acquistando una copia del giornale. Il volume racconta le settimane, i mesi più difficili, irripetibili e sofferti della recente vita cittadina. Sono 335 pagine per 75 firme in cui troverete ogni aspetto di questa emergenza. Il profilo sanitario, con la strenua lotta dei nostri medici e infermieri per arginare il virus. L’eccellenza dell’ospedale Cotugno. L’intuizione dell’oncologo Ascierto che ha capito come un farmaco usato per altre patologie poteva, invece, salvare vite per chi era stato colpito dal Covid 19. L’economia, stravolta dal lockdown e in grave difficoltà. La solidarietà, con gesti spontanei e commoventi, dal panaro solidale ai tanti episodi di aiuti volontari e lontani da ogni pubblicità. La giustizia, in difficoltà per gli stop ai tribunali e le complicate procedure da adottare in via tecnologica. Lo sport, con i calciatori del Napoli in prima fila nell’aiutare chi soffre e i campionati sospesi nel nulla. E la politica, dal governatore De Luca, le sue numerose ordinanze, le sue esternazioni show, il gelo che continua col sindaco de Magistris. La criminalità, che non si è mai fermata e ha trovato nuove formule per continuare i suoi affari illeciti. E ancora, la scuola, l’università, il cinema e i teatri. Ci sono tutte le grandi firme di Repubblica in questo libro, ma non solo. Accanto ai giornalisti della redazione napoletana troverete anche contributi di personalità della cultura e delle professioni, gli scrittori Gianrico Carofiglio, Lorenzo Marone e Viola Ardone, il sociologo Domenico De Masi, il regista Mario Martone, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. Nel libro anche un saggio di Roberto De Simone e, a conclusione, una esclusiva graphic novel, un racconto a fumetti disegnato dall’autore della Marvel Usa, il napoletano Lorenzo Ruggiero ambientata a Napoli durante la quarantena. Covid, le cento giornate di Napoli, il libro di una città che non si è arresa alla pandemia, sabato venti giugno, gratis, con una copia di Repubblica.

