Covid “in festa”, la follia di Casamicciola e Ischia

Erano assurde, sbagliate e poco utili prima. Lo sono, peggio, oggi. Parliamo delle “cose” in festa che organizzano a Casamicciola e Ischia i soliti noti e che, nonostante tutte le critiche degli anni scorsi, oggi rischiano di essere un vero e proprio pericolo per tutto il sistema turistico della nostra isola.

Casamicciola in Festa, Borgo in Festa e le altre cose, hanno dato il loro, scarso, risultato la scorsa estate e, oltre ad un mare di polemiche e di accuse, corriamo il rischio di trovarcele, ancora una volta, tra i piedi anche quest’anno con il pericolo Covid.

Ahinoi, nel vuoto di proposta dei comuni in quanto a programmazione territoriale e turistica, le iniziative di Tony Romano e Lucio d’Orta sembrano sia opere di grandiosa fattura: eppure restiamo al livello base di quella che può essere l’offerta turistica complessiva di un territorio e che risulta poco confacente alla complessità del sistema Ischia.

Ma senza voler indugiare troppo sull’analisi degli eventi che, dopo la novità iniziale hanno scemato verso il vuoto di piazza, la valutazione da fare è prettamente sanitaria. Davvero vogliamo organizzare e autrorizzare una serie di eventi che non hanno le possibilità di garantire distanziamenti e sicurezza?

La normativa vigente dispone che gli eventi possono farsi fino a un massimo di mille persone con sedie distanziate, con il controllo delle temperatore con termo scanner, con la conservazione dei nominativi di chi partecipa e, volendo, anche con la possibilità di prenotazione. Come si può garantire tutto questo? Come si fa a tracciare i partecipanti? Come si fa a garantire il distanziamento sociale? Come si fa? Non si fa!

Lo stesso organizzatore, infatti, scrive: “street food e musica come l’anno scorso cercando di evitare assembramenti”. Come si fa evitare l’assembramento con lo street food? E, sempre lui, Romano: “gli assembramenti si fanno anche se non si fa una festa, noi comunque lo diremo a microfono e ci sarà anche una sorveglianza”

Ma se il mondo intero evita questi eventi, se si fa lotta alla movida, se è vietato il ballo e se tutte le imprese legate al “pubblico” soffrono, spendono soldi in inutili protocolli, possiamo mai credere e pensare che potete fare il vostro inutile evento tra “street food e musica come l’anno scorso cercando di evitare assembramenti”? Assurdo. Soprattutto perché “cercherete” di evitare.