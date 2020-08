Covid in Campania, tamponi al rallentatore: aumentano i test fatti ma si allungano i tempi

E’ proprio su questo tema che si mostrano le grandi lacune del sistema. Il tema delle vacanze e del contagio turistico.

Non esiste alcuna procedura lampo per molti viaggiatori.

L’alternativa al tampone che viene effettuato in aeroporto, a Capodichino (dedicato solo a chi, però, giunge a capodichino dall’estero) è attendere la chiamata dell’ASL.

Un calvario che si avvia tramite prenotazione sulla mail fornita dall’Asl stessa.

Il prelievo per chi arriva a Capodichino è, in questo caso, assicurato in aeroporto entro 40 minuti dall’arrivo di un volo da qualunque località estera. Non è cosi per chi si affida alle mail istituzionali.

Tra l’altro la postazione Capodichino è gestita dall’Istituto Zooprofilattico che utilizza una piattaforma diversa da quella delle Asl. Pertanto la trasmissione dell’esito ai medici di famiglia (che accedono solo all’interfaccia regionale Sinfonia e che a loro volta lo comunicano ai propri assistititi) sconta un passaggio in più. Chi invece giunge in Italia, sbarcando in altri aeroporti, se non appartenente alla fascia dei paesi a rischio deve attendere la chiamata ASL e il tampone dovrebbe essere effettuato presso le sedi indicate da ciascuna Asl il giorno dopo la prenotazione effettuata sulla mail di riferimento. Il che non avviene quasi mai.

Procedure che prestano il fianco a diverse questioni rischiosissime, che di fatto, aumentano solo ansie, problemi e non affrontano la questione che di base si pone quale obbiettivo. Ovvero contenere il contagio. L’isolamento previsto espressamente dall’ordinanza regionale che infatti consente di liberare dalla quarantena domiciliare la persona sottoposta al test di screening solo all’esito negativo del prelievo nasofaringeo. Un prelievo che rischia di non avvenire mai.

Uno scenario organizzativamente già complesso che si è ulteriormente aggravato negli ultimi giorni a causa del progressivo aumento dei tamponi da processare.. Un eccesso di attesa che rischia di vanificare la regola della consegna in isolamento domiciliare di chi per incombenze di lavoro o per altri periodi di ferie già programmati, o anche soltanto per raggiungere la propria famiglia, dopo il rientro dall’estero, ha esigenza di spostarsi da casa. Le Asl peraltro non adottano protocolli omogenei e anche le istruzioni per l’uso dei tamponi (di screening o dei contatti dei positivi) non sono gli stessi e questo può alimentare la confusione.

Va infine ricordato che mentre i tamponi di screening fatti in aeroporto o recandosi alla Asl dopo la mail vengono fatti subito quelli previsti per i contatti dei positivi devono aspettare il periodo finestra del virus (mediamente una settimana dal contatto a rischio) e poi osservare una diversa procedura con invio a domicilio di una equipe delle Usca con un’attesa di almeno 2 o 3 giorni dalla richiesta a cui segue un’ulteriore limbo di 3 o 4 giorni per l’esito.

Cosa succederà dalla prossima settimana, al rientro di molti dalle ferie? Cosa in autunno, dopo che le scuole avranno ripreso a funzionare come assicura ancora il governo e i mezzi pubblici a marciare con una capienza ipotetica dell’85 per cento? È il nodo di queste ore.

Si parla ancora senza mai risolvere la questione. Le autorità chiedono l’incremento dei controlli, ma non lo praticano questo ormai è chiaro. I cittadini chiedono test e tempi rapidi di risposta da parte dei laboratori che non avvengono mai con strutture costantemente sotto stress e incapaci di fornire responsi entro le 24-48 ore promesse.

Continuando cosi sarà tutto un ricovero collettivo tra contagi e follia collettiva, mente i movimenti per i viaggiatori internazionali rischia di diventare un vero e proprio calvario.