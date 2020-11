Covid. Emergenza contagio in famiglia, Castagna scrive a D’Amore: ci serve un “Lazzaretto“

Ida Trofa|Mentre si registra una vertiginosa crescita dei contagi in famiglia l’ASL NA2 Nord si affanna a reperire strutture, “Lazzaretti“ dove ricoverare i pazienti con sistemi lievi o asintomatici che non hanno posti dove isolarsi, lontani da affetti e familiari per evitare il contagio. Ancora senza esito, però, il bando della Azienda Sanitaria che cerca strutture per i covid positivi di Ischia e Procida in terraferma. In questo clima di ascesa di infezioni trasmesse tra la cerchia stretta dei congiunti, il sindaco di Casamicciola lancia l’allarme e caldeggia l’individuazione dei “Lazzaretti“. Cosi il primo cittadino di Casamicciola scrive al direttore generale ASL, Antonio D’Amore evidenziando come al territorio serva una struttura dedicata. Per il Contagio d’autunno non reputa evidentemente opportuno far guadagnare altri soldi alla famiglia di editori Mattera, autotassando le casse pubbliche a differenza di quanto avvenuto in Primavera, quando, ad onor del vero fu il promotore degli hotel covid per isolare ed evitare contatti a rischio. Cosi questa volta, forse allarmato dal possibile danno erariale, forse persuaso dalla delicatezza del moneto, Castagna scrive a D’amore per chiedere con urgenza un “Lazzaretto“ per le famiglie isolane. Il contagio familiare comincia a diventare allarmante con più tamponi e più positivi per tutti i comuni. Ogni giorno si contano decine di contagi tra i nuclei stretti di chi vive quotidianamente a contatto. Le sole isole di Ischia e Procida hanno sfondato quota 300 contagiati. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo…