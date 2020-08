Covid, ecco i 13 “assistenti” da spiaggia. I nomi degli assunti a Casamicciola

Ida Trofa | Sono stati resi noti i nomi dei fortunati aggiudicatari del bando spiagge & Covid. Così, attraverso la politica e lo zampino delle solite raccomandazioni locali, anche Casamicciola Terme avrà i suoi assistenti da spiaggia per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. C’è l’elenco degli assunti approvato e vidimato dalla Giunta Castagna con l’assegnazione e del bando. In data 04 agosto 2020, alle ore 10:00 presso la sede provvisoria comunale ex Capricho, in Piazza Marina n.1, i candidati ammessi avevano sostenuto il colloquio finale. L’ultima formalità, insomma.

Appare quanto mai pleonastico sottolineare come sia caduta vana la speranza che, come al solito, non si facesse di tutto per favorire gli amici degli amici e i “poveri” parenti politici e elettori vicini-vicini. Così non è stato e l’andazzo è sempre lo stesso: “Io ti voto e tu mi assumi!”. La raccomandazione paga sempre bene a Casamicciola. E così, anche il COVID-19, è stato motivo di scambi e monetizzazioni in favore dei soliti noti. I 13 “assistenti mistici”, per dirla alla De Luca, che allieteranno l’estate casamicciolese per la modica cifra di 1000€ mensili saro il prodotto, ufficiale delle logiche del potere locale e di un sedicente colloquio finale del bando predisposto in queste ore dal governo Castagna e affidato all’Ufficio Tecnico, Maria Grazia Formisano. Era già tutto previsto.

Ecco i termini della Selezione partecipanti per n°13 borse-lavoro per il Personale alla Vigilanza per l’attività di tutela e salvaguardia del territorio per l’intervento “Tra mare e sole, progetto spiagge in sicurezza” secondo la delibera di giunta comunale n. 66 del 24.07.2020. Ciascuna borsa-lavoro ha una durata massima di sessanta giorni continuativi, dal 2 agosto 2020 al 30 settembre 2020.

Il contratto non consentirà alcun diritto a rapporti contrattuali a tempo indeterminato; lo stesso si esaurirà al completamento delle prestazioni. Degli aspiranti candidati risultano di età superiore a 55 anni, per cui, giusto quanto previsto nell’avviso pubblico, vengono esclusi: Castagna Francesco e Pesce Ciro. Assenti al colloquio i Sig.ri: Schiavino Elena, La Monica Martina e La Regina Fabio.

Da qui risultano i selezionati i 13 fortunati: Calise Davide, Calise Michele, Cibelli Vincenzo, Gesmundo Marescial Mariateresa, Meransolo Corinne, Monti Pasquale, Monti Eleonora, Monti Raffaele, Monti Diego, Patalano Carmela, Riccio Gennaro, Taliercio Emanuela, Toscano Giuseppe.

A breve la loro presenza sugli arenili casamicciolesi. Né vedremo certamente delle belle.

“Riteniamo – ha detto il sindaco Castagna – di aver portato a compimento, grazie alla volontà e agli impegni profusi dall’intera amministrazione comunale, un progetto virtuoso sotto due binari distinti eppure complementari: da una parte garantire che sulle spiagge libere si osservino comportamenti responsabili e questo sarà il punto focale dell’attività che svolgeranno le persone selezionate all’uopo, dall’altra garantire lavoro a persone che ne hanno bisogno in un momento congiunturalmente molto delicato. Ritengo che l’amministrazione abbia portato a termine un’operazione di cui essere orgogliosa”