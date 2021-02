Covid e Vaccini. Il settore trasporti alza la voce: “Vaccinateci!”

Ida Trofa|Covid-19 e vaccinazioni. Anche gli esponenti del settore trasporti chiedono attenzione. A farsi portavoce della categoria è Stefano Di Palma della Lombardi Trasporti con le ultime richieste inoltrate al Presidente della Regione Campania e al presidente della commissione trasporti in Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone.

Ecco quanto rilevato dall’esponete di categoria all’attenzione dei massi vertici regionali del settore in merito alla richiesta vaccinazione operatori settore trasporti: “Gentili Onorevoli,il comparto dei trasporti è sicuramente il settore più esposto alla pandemia covid-19, e sicuramente è il settore più a rischio come rilevabile dai dati statistici degli operatori contagiati dal virus. Occorre tenere conto dei contesti in cui operano lavoratori e lavoratrici dei trasporti, del loro ruolo strategico per l’erogazione di una significativa parte dei servizi essenziali del tessuto socio economica della Regione, dell’elevato numero di persone con le quali nello svolgimento delle loro attività vengono a contatto, alfine di garantire la continuità e la sicurezza del sistema.

Ricordiamo che i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti, i quali in questi mesi di grande crisi sanitaria e di periodi di chiusura, hanno continuato a fornire la loro opera esponendosi al rischio giornaliero di contagio, per garantire gli approvvigionamenti e la mobilità delle persone, delle merci, generi di prima necessità, strumentazioni sanitarie e farmaci. Riponiamo grandi speranze nella campagna vaccinale, che dovrebbe dare la possibilità di tornare lentamente alla normalità. Per i motivi sopra esposti, Vi chiedo di valutare, per quanto di Vostra specifica competenza, la possibilità che tutti gli operatori del settore dei trasporti possano essere sottoposti quanto prima a vaccino mettendo così in sicurezza un comparto strategico e di assoluta importanze per la nostra Regione.

Confidando in un pronto e positivo riscontro, resto a disposizione per fornire ogni ulteriore elemento ed informazione per favorire il buon esito della nostra istanza”.

Un richiesta anche comprensibile e logica dopo che in questi mesi, nell’ambito di corsie preferenziali stiamo assistendo al solito pressappochismo. Infatti la Regione Campania nell’ambito del piano vaccinale ha previsto, ad esempio, di vaccinare gli operatori scolastici e non anche gli autisti dei mezzi pubblici e degli Scuola bus. Dunque settore trasporti.

Categorie per le quali è provato ci sia la maggiore esposizione. E’ stato chiarito in più sedi guarda caso che il contagio studenti e popolazione scolastica spesso accade nella fase di transizione casa-scuola e dunque deriva dall’utilizzo del sistema dei trasporti. Ma è solo un esempio che dà la cifra al sospetto che ognuno pensa a mettere al sicuro i “suoi” ma non leggo una preoccupazione di sistema.