Covid e vaccini. Il messaggio di speranza che parte da Ischia con Claudia Arturo

Foto allegra, spontanea, didascalia emozionale: così Manuela Arturo, consigliera comunale di Forio, condivide la gioia di poter vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia da Covid!

Una buona dose di ottimismo: “Lei è mia sorella Claudia Arturo e oggi ha ricevuto la prima dose del vaccino anti covid. Claudia ha 40 anni. È medico di medicina e pronto soccorso all’ospedale Rizzoli. Madre di un bambino di appena 3 anni. Moglie. Sorella. Figlia.

Lei, come mio marito, come i miei genitori – condivide la consigliera Arturo -, hanno avuto e hanno a che fare con pazienti covid ogni giorno. Non c’è nulla di finto, di fantascientifico, nessun complotto, nessuna cospirazione dallo spazio. Nessun piano diabolico messo in atto dalle banche. Nessuna mossa del Governo per far sprofondare il paese. Oggi si chiude quest’anno terribile. Domani forse non cambierà nulla ma oggi si accende una speranza e si accende soprattutto negli occhi di mia sorella e negli occhi di quanti come lei hanno sofferto nel veder morire pazienti lontano dai propri cari.

Io l’ho vista, attonita – continua -, quando è arrivato questo nemico sconosciuto. L’ho vista studiare articoli in inglese quando smontava da turni massacranti per capirci di più. L’ho vista lavarsi e cambiarsi in un’altra casa per proteggere il marito e il figlio.

Io oggi auguro a lei, a mio marito Armando Ferrandino e alle persone come loro una buona fine e un buon inizio, che sia ricco di tanto coraggio, di tanta forza e soprattutto di tanta, tantissima speranza.”

Auguri Ischia!