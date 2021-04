Covid e scuola. DAD fino a lunedì per le scuole del comune di Ischia

A breve arriverà l’ufficialità. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a seguito del contagio del parroco Nicolella ha disposto fino a lunedì 12 aprile, il divieto della didattica in presenza. Una disposizione assunta in via precauzionale e in attesa delle indagini epidemiologiche che l’ASL ha avviato dopo il contagio del prelato.

La frequenza di diversi bambini in età scolastica alle cerimonie del periodo pasquale, ad oggi senza nessun riscontro, preoccupano le istituzioni.

Il comunicato del comune di Ischia: “Nel comune di Ischia, le scuole dell’infanzia, della primaria e della prima media (che per decreto ritornavano in presenza da domani) resteranno chiuse in via precauzionale fino a sabato. Riteniamo necessario adottare un atteggiamento di prudenza dopo aver ricevuto la notizia della positività di don Giuseppe Nicolella. Al momento non ci risultano focolai, ma dobbiamo attendere qualche giorno per avere un quadro più chiaro della situazione.”