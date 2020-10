Covid e scuola | #4WD

Covid e scuola

L’impressione sapete qual è? Che ancora una volta e nonostante l’esperienza già vissuta da marzo a giugno, le conseguenze della ripresa dei contagi ci stanno piovendo addosso senza aver adottato alcuna precauzione e abbandonandoci alle chiacchiere sulle capacità o meno della ministra Azzolina e sull’opportunità di spendere un bel po’ di soldi per dei banchi a rotelle che, peraltro, ancora non si vedono nella quasi totalità delle scuole d’Italia.

Adesso che è ricominciato l’anno scolastico, con buona pace delle mamme realmente impegnate al lavoro e anche di quelle abituate al cazzeggio (e sono buono) dopo aver accompagnato i figli a scuola e prima di andarli a riprendere, stiamo sperimentando sulla nostra pelle quelli che sono i postumi di un’estate forse sconsideratamente permissiva per tutti. La nuova impennata dei casi in gran parte d’Europa e anche in Italia trova oggi uno dei suoi principali focolai proprio in classe, tra i nostri figli, ai quali sono state riaperte le porte delle loro aule e riprese le lezioni confidando solo sul buon senso dei singoli e sull’uso incondizionato delle mascherine, ma senza un vero e proprio “piano B” che affronti, come sta accadendo già dal primo giorno di scuola, l’immediata chiusura di interi plessi per l’eccessiva diffusione del contagio.

Qui ad Ischia abbiamo cominciato da ieri, con un’intera classe posta in isolamento fiduciario per uno degli studenti risultato positivo. E lo sconcerto non è tanto per la presa di coscienza che, ancora una volta, ci riscopriamo comuni mortali, ma per la totale disinformazione che ci porta ad essere del tutto disorientati sul da farsi, quando un figlio torna a casa e non solo non potrà muoversi da lì fino alla sua accertata immunità, ma neppure saprà quando e come le sue lezioni, al pari della sua quotidianità, potranno riprendere, considerato che neppure si parla del ripristino delle lezioni online durante i tempi di isolamento.

Di grazia, o governo, che si fa?