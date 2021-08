Covid, è morto uno dei nonnini di Villa Joseph

Ancora una vittima. Ancora un anziano degente del PO Anna Rizzoli di Ischia vittima di questo male oscuro. Vittima del Condìd-19. E’ deceduto, ieri, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ischia, un 82 enne originario di Monte di Procida.

L’uomo non era vaccinato e da due mesi era alloggiato presso la struttura per anziani gestita dalla Villa Joseph srl già “Don Orione”. Nella struttura di Casamicciola era risultato positivo al Coronavirus insieme ad altri 5 ospiti della casa di riposo. Con la morte dello sfortunato montese, ieri, sono state confermate 6 positività rispetto ai tamponi antigenici che avevano svelato il mini-focolaio della srl di Casamicciola Terme.

Quattro sono anziani degenti della clinica di corso Vittorio Emanuele e due, invece, sono operatori assistenti degli stessi. Tutti asintomatici. L’isola piange, cosi, la quarta vittima dopo ferragosto e teme per gli altri contagi. Un ferragosto decisamente a marchio Covid. In attesa degli ulteriori test, la struttura resta in quarantena, isolata sia in entrata che in uscita.