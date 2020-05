Covid e i trasporti che verranno? Basta con “se mi conviene lo faccio”

Ugo De Rosa | La fase 2.1 che partirà lunedì prossimo, con il via libera dei residenti formali verso le nostre isole accordato da De Luca, partirà senza incremento di collegamenti marittimi o quasi. Ad oggi infatti possiamo registrare soltanto le tre corse andata e ritorno per Napoli di aliscafo Caremar in più e da lunedì prossimo una corsa di traghetto in più, sempre di Caremar, da Porta di Massa per Ischia alle 15.10 con ritorno a Napoli per le 17.20.Analoga situazione a Procida dove da ieri comitati, utenti e politici sono sul piede di guerra e reclamano un sostanzioso aumento delle corse, di mezzi lenti e veloci, soprattutto per i pendolari che potranno tornare al lavoro in terraferma.

Silenzio assoluto su altre corse da parte dei privati non finanziati ed a ragione veduta: quando si accordarono con la regione per il taglio dei collegamenti per ridurre al minimo indispensabile la mobilità verso le isole non c’erano certezze sul ritorno alla normalità, sul quando e come ripartire. Si è subordinata la ripresa del quadro orari abituali all’aumento effettivo dei flussi, a livelli importanti perciò di passeggeri, veicoli e fatturati che di fatto al momento non sembrano ancora tornati.Situazione eccezionale quella della pandemia, disorganizzazione normale quella dei trasporti marittimi in mano ai funzionari regionali amanti del cerchiobottismo e che conferma una volta in più le nostre idee: non si può lasciare un servizio fondamentale alla sola iniziativa privata, al “se mi conviene lo faccio”.

In questi giorni Alilauro, Snav, Medmar, Gestur pagano un prezzo altissimo alla emergenza economica causata dal covid-19 con milioni di euro persi e tanti lavoratori licenziati o in cassa integrazione; come fanno dalla regione a chiedergli di aumentare corse e costi senza la certezza di guadagnare abbastanza e senza dargli un solo euro ?

Non sarebbe il caso di pensare a forme di sostegno anche al comparto marittimo per garantire sino alla fine dell’emergenza un numero ed un frequenza di corse adeguati a garantire per tutti posti a bordo senza incertezze?

A dirla tutta la colpa non può essere addossata solo ai dirigenti dell’assessorato ai trasporti regionale; stavolta bisogna guardare in alto, direttamente al vulcanico governatore regionale che lo scorso 24 aprile volle mettere in chiaro che, pandemia o non pandemia, non avrebbe cancellato né l’arrivo del Freccia Rossa in Cilento e né il Metrò del Mare, la linea attiva dal Cilento alle Isole e alla Costiera Amalfitana che partirà, secondo De Luca, in linea con i programmi e quindi già a giugno.

Per la cronaca, il poco fortunato e poco utile servizio di metropolitana via mare costa circa un milione e trecentomila euro, pochi spiccioli in confronto alle passività accumulate dalla società regionali di trasporto terrestre ma somma che potrebbe benissimo essere capitalizzata per restituire un bel po’ di corse in più a Ischia, Procida e Capri nell’attesa della fase 3.

A cosa potrà mai servire una iniziativa come il Metrò che ha saputo rivelarsi inutile indipendentemente da quale amministrazione regionale l’ha sostenuta e dagli itinerari coperti?

A occhio diremmo per l’imminente campagna elettorale ma non è neppure questo il punto: anche stavolta colpisce il silenzio assordante dei sindaci ischitani che preferiscono guardarsi dagli spalti la partita dei trasporti marittimi invece di scendere in campo e sudarsi la maglia.

Gli autotrasportatori bofonchiano, i pendolari bestemmiano via chat, gli ospedalieri aspettano ore per tornare a casa, tanti isolani rinunciano a viaggiare per orari impossibili il tutto grazie a De Luca che pensa ai quattro gatti del Metrò ed ai nostri sindaci che aspettano la manna dal cielo dalle compagnie di navigazione che ormai navigano, più che nel golfo di Napoli, nel triangolo delle Bermuda.