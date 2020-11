“Proclamato il lutto cittadino nella giornata di oggi, 19 novembre, in memoria di Don Angelo Iacono .È disposta la chiusura di tutte le attività commerciali dalle ore 14.” così l’annuncio del sindaco di Serra Fontana.

I funerali si terranno questo pomeriggio dalle 15.00 e saranno celebrati in piazza. Per le restrizioni da Covid non sarà possibile seguire la cerimonia.