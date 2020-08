Covid di linea. Idroambulanze ko, i positivi partono con i traghetti di linea

Ida Trofa | Che non fossimo attrezzati per il Covid, ne tantomeno per il cosiddetto covid di ritorno, per il trattamento dei nuovi casi emersi dopo lo sblock down lo sapevamo da tempo. Eppure, in queste ore, la gravità della situazione, l’assenza di garanzie e presidi validi per il trasferimento dei pazienti affetti da Coronavirus (o anche solo sospetti) è emersa in tutta la sua gravità. Ischia non è attrezzata, gli infetti viaggiano nei garage dei traghetti di linea.

Dalla scorsa settimana, infatti, a causa dell’assenza di mezzi idonei al trasferimento presso i Covid Center attrezzati in terraferma, al Cotugno e al Loreto Mare, i positivi delle isole vengono trasferiti con i traghetti di linea. Un fatto gravissimo!

Salgono i contagi e le autorità, l’ASL NA2 Nord in primis, fanno finta di non accorgersi che Ischia ha la necessità di avere dotazioni per affrontare l’emergenza in corso.

A coprire queste gravi omissioni le autorità locali e la politica che dovrebbe vigilare. Ad oggi, l’isola conta poco meno di 30 soggetti monitorati in relazione alle infezioni da coronavirus. E non sono affatto pochi!

Ischia si pone in una condizione di particolare disagio e rischio. Il pericolo non è affatto superato e la sanità locale non è attrezzata. Mancano le barelle a biocontenimento. Mancano i mezzi di elisoccorso idonei e, principalmente, non ci sono le idroambulanze! Sia quella di Ischia (per un grave guasto al motore) sia quella di Procida risultano “non operative”.

Via mare, allo stato, sono impossibili i trasporti dei soggetti infetti se non con i normali trasporti di linea.

Questo, come detto, a causa dei guasti al naviglio in dotazione della CP.

Il mezzo nautico in forza al Circondario Marittimo di Ischia che è attualmente a secco, in bacino di carenaggio, per un grave danno al motore, per previsti rimessaggi nonché per le visite occasionali da effettuarsi per scadenze certificati.

Stessa sorte di ko, come detto, anche dell’unità destinata al comando di Procida.

Certo, in circostanze come quelle che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria ancora in atto, mista alla forte presenza turistica e al timore di ulteriori impennate di contagi ci si pone in una condizione particolarmente rischiosa. Per tutti.

Anche i comandi di bordo e il personale marittimo sono chiamati a decidere tra il dovere, la coscienza e la propria incolumità.

Dopo i recenti casi susseguitisi all’indomani del contagio registratosi a danno di una donna dominicana trasferita poi al Cotugno con l’ausilio della barella a bioconetniemnto e la motovedetta della Guardia Costiera, è stato tutto un susseguirsi di disagi.

In questi casi, come quello di ieri pomeriggio, infatti, si crea un attesa anche agli scali come quello di Procida. Per consentire lo sbarco e l’imbarco degli automezzi, infatti, l’ambulanza con il malato viene fatta prima sbarcare e poi reimbarcare!

Ciò atteso anche il particolare che la stessa ambulanza dovrà essere la prima a scendere al porto di Pozzuoli. Insomma, una situazione molto alla carlona in considerazione del fatto che coinvolge la salute del paziente, dei sanitari, delle utenze e dello stesso equipaggio nave non ultimo in termini di serenità durante il tragitto per i passeggeri.

Tutti chiamati in causa per l’evidente assenza di programmazione, di capacità organizzativa e di visione lunga dei nostri decisori istituzionali. Da queste parti, infatti, tutto viene lasciato all’autodeterminazione del singolo.

I comandi di bordo, dei traghetti Caremar ad esempio, si trovano, obtortocollo, a fronteggiare situazioni senza via d’uscita, soprattutto sotto l’aspetto umano.

Ieri, infatti, sono stati non pochi i malumori e le polemiche tra i passeggeri e il personale di bordo stesso per le disposizioni imposte, oltre che per i ritardi patiti nella partenza prevista alle 17.30 della nave Adeona di Caremar che ha lasciato gli ormeggi solo alle 17.58 per consentire i preparativi e le predisposizioni del caso.

La necessità di porsi in un assetto di tutela e di difesa della comunità nei confronti di eventi non prevedibili ha spinto l’uomo a individuare, da sempre, misure che limitassero tali effetti disastrosi.

Circostanza, questa, che l’isola d’Ischia ha completamente disatteso, prova ne è il fatto che, in momento così delicato come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la nostra isola è priva dell’idroambulanza, allo stato l’unico mezzo di trasporto malati di Covid per la terraferma che rispettino i maggiori canoni di sicurezza ed efficacia dal nosocomio lacchese verso le strutture sanitarie preposte nella città di Napoli.

Una colpa di cui nessuno è escluso dai sindaci quali massima autorità sanitarie locali ai vertici regionali passando per le dirigenze ASL e ospedaliere. Nessuna riunione in tal senso allargata alle forze di polizia tutte presenti sul territorio al fine di predisporre misure necessarie per fronteggiare un eventuale emergenza come poi di fatto si è dimostrata nella giornata di ieri.