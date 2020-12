Covid. Denuncia del sindaco Caruso: “I positivi ci vengono comunicati anche dopo 10 giorni”

Gaetano Di Meglio | C’è una famiglia di Sant’Angelo, come vi abbiamo raccontato ieri, che da giorni è lasciata, sola, al suo destino. Il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, però, ha atteso che l’Asl gli comunicasse la positività prima di intervenire. O meglio, sia chiaro, ha atteso il nostro articolo per contattare la famiglia!

E così, mentre il cittadino, ignaro delle inefficienze dell’ASL – come denuncia il sindaco – resta con due bambini piccoli a casa senza sapere niente, il sindaco coglie l’occasione per provare a smentire questo giornale.

Le parole del sindaco Caruso sono gravissime! Leggiamo insieme per scoprire come Caruso abbia perso un’occasione per difendere la propria comunità!

«Oggi un giornale locale – esordisce il primo cittadino – ci ha raccontato di una famiglia in isolamento abbandonata a S. Angelo. Falso. Falsissimo. Il Comune ha ricevuto la comunicazione dell’Asl circa l’isolamento giorno 30 novembre, oggi se non erro è giorno 2. Sono trascorsi due giorni.»

Caro sindaco, il fatto che l’ASL vi abbia comunicato l’isolamento il giorno 30 novembre, non significa che questi cittadini siano in isolamento dal 30 novembre. E se dovessimo fermarci a valutare le date dei ritardi – come conferma lo stesso Caruso – faremmo un danno alle nostre comunità! Non possiamo consentire che una famiglia positiva al covid attenda giorni prima di essere contattata e prima di entrare in un circuito di assistenze e controlli.

«Il Comando Vigili – continua Caruso – sta lavorando tanto e questo post lo scrivo non per me ma per loro. Perché è vergognoso quanto asserito. È vergognoso perché stanno andando oltre i loro doveri d’ufficio pur di rispettare le indicazione dell’Amministrazione. E noi possiamo solo ringraziarli. Forse a diversi non è chiaro che le comunicazioni seguono spesso percorsi diversi e hanno tempi diversi.»

Caro sindaco, a noi non interessa minimamente dei “precorsi e dei tempi diversi”. A noi interessano i servizi!

«Per essere chiaro – Caruso inizia l’operazione verità che conferma la nostra denuncia e la sua distanza dal popolo di Serrara Fontana – vi faccio un esempio: un concittadino aveva fatto il tampone all’aeroporto ed era risultato positivo, la comunicazione è pervenuta all’Ente da parte della Protezione Civile solo 10 giorni dopo. Ancora, tamponi fatti privatamente non ci vengono comunicati quindi sappiamo dell’isolamento solo dopo molti giorni. Da episodi come questi è nata l’idea di chiedere ai cittadini di comunicare ai vigili così da consentirci di sapere tempestivamente. Cerchiamo di fare tutti il possibile appena sappiamo.»

Il fatto che il sindaco intervenga “appena sappiamo” è troppo poco. Almeno è sotto il livello di soddisfazione con cui Caruso, fino ad oggi, ha operato!

«Abbiamo provveduto – continua il sindaco – a consegnare generi alimentari, alimenti per animali e farmaci pur di non abbandonare nessuno e dunque non consento a nessuno di fare speculazione su questa vicenda. Per rispetto dei dipendenti e degli altri amministratori. Potevano chiamare il Comando Vigili e avevano tutti i recapiti per essere ascoltati. Sia chiaro, non bisogna confondere la disponibilità con il dovere né utilizzare pretesti per raggiungere altri fini. Non ci sarà terreno fertile qui. Non saranno questi episodi a farci cambiare idea sul fatto che se possiamo dobbiamo andare oltre i doveri istituzionali, esattamente come stiamo facendo perché l’amministrazione è tenuta solo a vigilare sul rispetto dell’isolamento e a raccogliere i rifiuti. Stiamo andando oltre pur di non abbandonare i nostri concittadini, senza distinzione alcuna».

Leggere “Potevano chiamare il Comando Vigili e avevano tutti i recapiti per essere ascoltati”ha il sapore della sconfitta. Sindaco, quale strumentalizzazione hai visto in una denuncia che tu stesso confermi? Quale strumentalizzazione vuoi combattere se tu stessi denunci che l’ASL ti comunica con 10 giorni di ritardo i positivi? Vuoi vedere che il cittadino deve pagare i disagi della disorganizzazione della sanità sul territorio? E poi, chiosa finale, chissà… se ti dovevi candidare nuovamente a sindaco avresti scritto: “Sia chiaro, non bisogna confondere la disponibilità con il dovere né utilizzare pretesti per raggiungere altri fini. Non ci sarà terreno fertile qui.” Crediamo proprio di no.