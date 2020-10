Covid, contagiata infermiera del Rizzoli

Il Covid-19 non allenta la morsa sul personale medico ed infermieristico, anzi. I tamponi aumento ed il contagi aumenta a dismisura.

E tra i positivi al Coronavirus degli ultimi giorni (positività emersa il 21 ottobre ) c’è anche un’infermiera dell’unità operativa complessa di chirurgia dell’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. La direzione sanitaria ha fatto sottoporre a tampone tutti i colleghi del turno di lavoro della donna e alcuni tecnici di radiologia che hanno avuto un contatto con l’operatrice sanitaria.

La donna resta ricoverata presso la contumacia dell’ospedale Anna Rizzoli assistita e curata dai colleghi. L’infermiera non ha contratto il virus Sars-Cov-2 dentro l’ospedale, dove tutti coloro che vi accedono, dai pazienti al personale, sono sottoposti a tampone. A quanto ci è dato apprendere il contagio non sarebbe stato contratto in ambito ospedaliero ma nel corso dei transfert operati dalla donna, pendolare, da e per la terra ferma verso la residenza.

Il reparto resta nonostante tutto aperto e funzionante. Sono stati disposti tamponi solo per i medici e agli infermieri che avevano fatto il turno con lei. Oltreché ai tecnici anche di radiologia che sono saliti in reparto quando c’era la positiva.

Si attende l’esito. Proprio del difficile lavoro di tracciamento dei contatti primari della operatrice lacchese si sta occupando l’ASL Na 2 Nord da cui il Rizzoli dipende.