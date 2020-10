Covid, c’è un caso positivo al comune di Ischia. A quando la chiusura degli uffici?

Un interno piano del comune di Ischia dovrebbe essere in isolamento fiduciario dopo che è stata riscontrata la positività ad una figura apicale, ma nel frattempo, di ufficiale non c’è nulla: l’albo pretorio dell’ente non è raggiungibile e i canali social del comune non danno nessuna notizia.

Stando a quanto raccolto da Il Dispari, sempre che il sindaco abbia disposto la sanificazione di alcuni locali e la chiusura di alcuni uffici sfruttando la giornata di sabato ma di ufficiale, come detto, al momento non c’è nulla.

Per i lavoratori dell’ente sono partiti già i tamponi. Alcuni sono stati effettuati nella giornata di oggi e altri, invece, saranno completati domani sempre alla stazione drive in all’esterno dell’Ospedale Rizzoli di Ischia.

Garantire trasparenza e chiarezza dovrebbe essere un’urgenza dell’ente di Via Iasolino e, invece, ci troviamo davanti ad un muro di silenzio. Assurdo!