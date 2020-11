Covid, cartelle cliniche in “ostaggio”! Qualcuno le “liberi” al Rizzoli

Gaetano Di Meglio | Il 7 febbraio la moglie di un cittadino di Panza fu ricoverata al Rizzoli. Un ricovero che è durato qualche settimana e poi siamo piombati nell’emergenza covid. Dopo il ricovero e la conoscenza con questo nuovo male invalidante, però, l’epopea di questo cittadino è diventata folle e assurda.

I “viaggi” della speranza verso Lacco Ameno da Panza, infatti, sono stati numerosi fino ad arrivare a quello di qualche giorno fa. Esausto e arrabbiato, dopo 7 mesi di attesa, questo cittadino è stanco di attendere la copia della cartella clinica! E’ stanco e schifato.

Come il Signore di Panza, le segnalazioni che ci arrivano sono diverse.

Il messaggio che mi è arrivato ieri è questo: “Caro Gaetano, mi potresti scrivere un articolo sull’ospedale Rizzoli ?”

La mia risposta è stata chiara: “racconta” «Ok. Ci sono molte persone che aspettano la cartella clinica. Mia cugina che poverina gli è morto il marito e gli serve urgente questa cartella clinica pagata già… sono passati cinque mesi e ogni volta che chiama oppure va lì, le dicono che il responsabile e troppo impegnato per il covid e non tiene tempo. Io so che per legge bisogna rilasciarla entro trenta giorni. Puoi fare qualcosa? Falli una merda!”

Due messaggi arrivati da due parti diverse dell’isola per due casi diversi. Ma quanti cittadini sono in questa condizione?

Quanto tempo ci vuole per liberare queste cartelle cliniche ostaggio del responsabile del Rizzoli?

Quanto tempo ci vuole per dare risposte a questi cittadini? Quanti mesi ancora devono attendere per una cartella clinica?

