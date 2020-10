Covid & calcio. Un positivo nel Barano Calcio

C’è l’annuncio ufficiale. Nel Barano Caldio c’è un tesserato positivo al Covid 19.

“L’ Asd Barano Calcio – scrive il team bianconero – rende noto che nella mattinata di oggi, domenica 18 ottobre 2020, un tesserato bianconero è risultato positivo al cd. Covid 19.Preso atto di tale notizia, il Presidente Massimo Buono e la società hanno prontamente informato la SSD Ischia Calcio, ultima avversaria in campionato degli aquilotti, nonchè si sono immediatamente attivati per adottare ogni misura e precauzione, così come da protocolli in vigore, a tutela della salute dei propri tesserati.”