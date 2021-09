Covid, attesa per un sospetto focolaio tra una comitiva di bimbi e genitori

Ida Trofa | Ad Ischia c’è attesa e comprensibile apprensione per il presunto focolaio Covid esploso tra bambini e familiari facenti parte di una cerchia ampia di amici di scuola e di mare. In isolamento, da giorni, sono circa 40 persone tra Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

Per adesso i positivi sono stati accertati solo con il tampone antigenico. Tutti i bambini sono asintomatici o con lievi sintomi. Ieri i primi tamponi molecolari ai minori e contatti stretti e si attendono nelle prossime ore gli esiti. Il contagio emerso dopo la febbre ed il tampone rapido che ha svelato l’infezione di un primo bambino. In attesa degli esiti tutte le persone coinvolte rimangono in isolamento fiduciario perché contatti dei possibili positivi. La situazione epidemiologica che si potrebbe venire a creare o che si sarebbe già creata, al momento, non sembra destare allarme.

Tutto potrà chiarirsi infatti solo dopo l’esito dei tamponi molecolari delI’ASL Na 2 Nord che potranno dare una visione completa del quadro epidemiologico creato e, se o meno, quello che sin qui è un sospetto focolaio, sarà conclamato. Non ricorrono al momento condizioni di allarme o timori di possibili situazioni di rischio incontrollato per la salute pubblica e privata. Saranno poi l’azienda sanitaria locale e le autorità competenti a stabilire protocolli e procedure. Nulla potrà essere definito, fino a quando, come detto, non si avrà contezza delle dimensioni esatte e della effettiva esistenza del focolaio che vede coinvolti, purtroppo, soprattutto bambini.