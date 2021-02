Covid ancora caos al Marconi. Maestra e supplente positive, 4 classi in quarantena

Gaetano Di Meglio | Dover raccontare, ancora, di disorganizzazione, caos e mmuina tra covid, scuola e ASL è una cosa che ci produce un crescente senso di vergogna. Una vergogna che , dopo un anno, noi non dovremmo provare e le istituzioni non dovrebbero essere beccate con le mani nella marmellata.

Ancora una volta, infatti, i giorni vengono indicati nei documenti ufficiali come dati opzionali.

Il 23 febbraio la Preside del Marconi, la prof. Giuseppina Blenx comunica ai genitori degli alunni delle classi 1B-1C-2C-4C, ai Coordinatori delle classi interessate, al vice referente Covid di Plesso, ai Collaboratori scolastici del plesso Marconi, a DSGA e al personale ATA che dal 17 febbraio (si, avete letto bene, 8 giorni prima!) quattro classi passano sono in quarantena fiduciaria e restano in didattica a distanza.

“A seguito di un caso di positività rilevato e comunicato alla scuola dall’ASL Napoli 2 Nord, la stessa ASL Napoli 2 Nord ha disposto la QSA per il periodo 17/02/2021-04/03/2021 la D.D.I. per le classi in oggetto (con rientro il 05/03/2021).”

Si, avete letto bene, dal 17 febbraio al 4 marzo ma il tutto è stato comunicato solo il 23 marzo.

Qualcuno se l’è presa comoda. Qualcuno ha fatto prima i fatti suoi, poi si è lavato la coscienza non sappiamo in quale liquido e ha comunicato la QSA alle classi.

Oltre ai giorni in cui questi bambini sono potuti andare in giro con tanto di virus (speriamo di no), la nota della scuola riporta un altro paragrafo che merita attenzione.

«Si precisa che gli Insegnanti non sono posti in QSA e svolgeranno la DDI da Scuola. Si invitano i Coordinatori di classe in indirizzo a notificare tale comunicazione alle famiglie ed ai docenti del Team e a predisporre, con il Consiglio di classe, l’orario delle lezioni conformemente al Piano DDI di Circolo».

Ops, qui casca l’asino. Perché stando una ricostruzione reale, sembra che ad oggi 25 febbraio i casi di contagio tra gli insegnanti siano ben due. La prima insegnante positiva ha avuto contatti con altri docenti? Nei giorni di vacatio quanti contatti ha avuto? Quanto virus è stato messo in circolo?

E’ a rischio la vaccinazione del mondo della scuola visti i casi positivi del Marconi?

Se metti quattro classi in QSA è evidente che non si parla di studenti (e vorremmo sapere quando parte la campagna di tamponi a loro destinata) bensì di docenti. Sta nascendo un cluster Marconi e le istituzioni (scuola e ASL) giocano allo scarica barile con gli atti ufficiali?

Chi ha atteso 8 giorni, una lunga settimana, per comunicare la QSA alle quattro classi?

E questo nuovo caso di positività riscontrato, quante altre classi coinvolgerà?

Davanti a tutta questa approssimazione e gestione del contagio, come dire, un po’ allegra, non bastano le norme in vigore.

Comunicare che «IL DSGA disporrà la sanificazione delle aule e delle aree eventualmente utilizzate dal caso positivo (bagni, corridoi, scale, ingresso, ecc.), e la trasmissione all’ASL della certificazione/attestazione dichiarazione di avvenuta sanificazione secondo il protocollo di prevenzione e gestione dei contagi” con 8 giorni di ritardo serve a qualcosa? A cosa serve fare tutto questo con 8 giorni di ritardo? A cosa serve mettere nero su bianco il 23 febbraio iniziative che sarebbero dovuto essere prese in considerazione già il 17 febbraio?

E arriviamo ad oggi. Entro le 12 di oggi, infatti, gli insegnanti del Marconi e delle classi individuate, entro le 12,00, le dovranno compilare ed inviare al protocollo l’autocertificazione docente allegata alla CDS 82 prot. 831 del 30/01/2021.

E già abbiamo un altro caso di positività. Un altro docente positivo che, forse, se scuola e ASL avessero agito con tempestività e non con 8 giorni di ritardo, avremmo potuto evitare. La situazione è sotto controllo? La dirigente ha operato con piena trasparenza e rispetto per docenti, studenti e genitori?

Questa scuola non può andare avanti così. E’ vero, le colpe e responsabilità non sono tutte da una sola parte, ma bisogna stare attenti, non abbassare il livello di guardia e svolgere il proprio ruolo con massimo rigore e specchiata trasparenza. Beh, 8 giorni di ritardo, di chiunque sia la colpa, non ce li possiamo permettere!