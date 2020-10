Covid alla Scuola Marconi? Sospeso l’ingresso delle classi prime e sanificazione di quattro aule

E’ un avviso che preoccupa e non poco. Dopo i fatti di violenza contro gli alunni dello scorso anno, il Marconi torna a far parlare di se e, questa volta, è in piena crisi Covid.

Con un avviso ufficiale arrivato a tarda sera, il dirigente scolastico ha disposto che nella giornata di martedì 13 ottobre (oggi, ndr) l’ingresso delle classe prime (4 sezioni) sia sospeso e sia effettuata una sanificazione straordinaria delle aule.

L’avviso parla di una scelta assunta per “motivi precauzionali” e che la stessa sia “attivata nell’interesse della comunità tutta ed è finalizzata ad esigenze di sicurezza preventiva”.

Non si capisce altro e la tensione sale leggendo le parole del paragrafo successivo: “Si prega di consultare il sito, e soprattutto la bacheca argo, per ulteriori comunicazioni che verranno prese in accordo con l’Asl Napoli 2 nord”.

Perché bisogna attendere l’ASL Napoli2 Nord per conoscere ulteriori aggiornamenti? E’ covid? E’ un’altra infezione? E’ positivo un alunno? Un docente? Un collaboratore scolastico? Basta con l’omertà ! Fate chiarezza!