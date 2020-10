Covid al Marconi, le quattro prime in isolamento fiduciario fino al 17 ottobre!

Quello che avevamo scritto ieri sera si è avverato. Il Marconi è la seconda scuola dell’isola a fare i conti con questa epidemia. Dopo l’avviso di ieri, nella giornata odierna la dirigente scolastica, dott.ssa Giuseppina Blenx, ha disposto per le classi 1aA-1aB-1aC-1aD del plesso Marconi l’isolamento fiduciario.

Ecco la nota: «Come disposto dal Referente dell’ASL Napoli 2 Nord e facendo seguito a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, gli alunni delle quattro classi prime del plesso Marconi , sono sottoposti ad isolamento fiduciario fino al 17 ottobre 2020, in attesa di essere contattati dall’ASL di appartenenza per l’effettuazione del tampone.»

Dal 14 ottobre 2020 gli alunni svolgeranno lezioni asincrone come da indicazioni che

verranno fornite dai docenti.