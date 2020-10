C’è un nuovo caso di positività nella scuola di Ischia. Un altro caso, non collegato al precedente, che ha portato all’isolamento fiduciario di un’altra classe facente parte dello stesso istituto scolastico. Anche per questi alunni, è stato disposto, già da domani mattina, l’esecuzione del tampone presso la postazione Drive in all’esterno dell’Ospedale Rizzoli di Ischia.