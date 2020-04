Covid a Ischia: qualcosa non va | #4WD

Il decesso al “Rizzoli” dell’anziana ospite di Villa Mercede e i cinque casi positivi registrati nella stessa residenza sanitaria assistenziale scaturiscono, oltre al collegamento immediato con le indagini che stanno riguardando numerose, analoghe strutture in Lombardia e in altre regioni italiane, due riflessioni degne di nota.

La prima: l’attendibilità dei test rapidi è tutt’altro che comprovata. Gli oltre duecento, praticati tra personale e ospiti delle RSA di Ischia, Cardito e Pozzuoli, non avevano infatti fornito indicazioni utili a individuare quel che poi oggi, con i tamponi, è venuto fuori.

Se questo ragionamento non vi convince, allora provate a guardare il rovescio della medaglia, collegandoVi alla seconda riflessione di oggi: il bollettino dei positivi redatto con estrema puntualità e dovizia di particolari dal nostro Giornale andrebbe analizzato con un po’ più di attenzione. Fino al 3 aprile, cioè tredici giorni fa, eravamo fermi a 29 casi in tutta l’Isola, per poi cominciare un’escalation abbastanza vertiginosa fino ai 62 odierni. Per chi ama le statistiche, in pratica, in meno di due settimane abbiamo più che raddoppiato i “positivi” accumulati nel doppio del tempo in precedenza, cioè dal 7 marzo, giorno in cui fu registrato il primo caso ischitano, lasciando tornare alla mente -sfiorandoli- i “record” dei sette casi del 31 marzo e quello dei sei del 10 aprile.

Se tanto mi dà tanto, questo incremento dell’ultimo periodo è tutt’altro che incoraggiante, a dimostrazione che così come a livello nazionale non ci si riesce ad allontanare dalla quota giornaliera compresa tra i 500 e i 600 morti, con le sole Umbria e Basilicata in condizioni di esultare per aver quasi azzerato i casi in incremento, ad Ischia è chiaro a tutti che qualcosa non stia più funzionando per il verso giusto.

Controlli? Trasgressioni? Imprudenze? Incompetenze? Siamo tutti alla ricerca del complice del nostro oscuro nemico del momento.