Covid, a Ischia 13 nuovi casi. Barano, dipendente positivo: chiuso il comune

Ida Trofa | Nuovo record di positivi in Campania, l’isola d’Ischia continua a registrare più di dieci contagi giornalieri. Questa domenica 25 ottobre sono stati ben 13 i nuovi casi di tamponi positivi al COVID-19. Il trend dei contagi continua ad essere sostenuto al termine di una settimana che ha reso dati e numeri da brivido in termini di diffusione del virus e di decessi. Tra il 21 ed il 23 ottobre si è registrato anche il decesso di un 56enne ischitano. Sono, ben 2590 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, a fronte di 16906 tamponi analizzati. Di questi 13 casi afferiscono cittadini residenti sull’isola verde.

Non si registrano fortunatamente nuovi decessi, mentre 173 sono i nuovi guariti. I casi di contagio hanno investito in maniera diretta ben due municipi con il contagio di un dipendente del comune di Barano ed un membro dell’esecutivo politico del comune di Ischia. In entrambe i municipi è attesa l’assunzione di tutte le misure previste e l’avvio della profilassi con la disinfezione ed igienizzazione dei locali dove i nuovi casi covid hanno operato e lavorato. Nell’ambito degli altri casi rilevati, ben 5 casi riguardano cittadini residenti nel comune di Forio, 3 casi nel comune di Ischia, 3 nel comune di Casamicciola Terme e 2 nel comune di Barano. Si tratta di contagi collegati a cluster ben definiti e già accertati. Riparte ora l’indagine epidemiologica con la individuazione ed il tracciamento dei contatti primari.

Stando, cosi, ai numeri forniti dalla unità di crisi regionale il contagio isolano ha cosi aggiunto l’importante cifra di 176 postivi. A dare notizia della positività del dipendete del comune di Barano, Dionigi Gaudioso che, attraverso i suoi canali social, ha annunciato anche misure drastiche e provvedimenti che investono la sede Municipale. Ma leggiamo insieme il post del primo cittadino Gaudioso: “Poche ore fa abbiamo avuto la notizia della positività al Covid19 di un nostro dipendente, che attualmente è in isolamento domiciliare ed a cui vanno gli auguri per una rapida guarigione.

In via precauzionale, in attesa delle indagini del caso sui suoi contatti stretti, si è deciso di chiudere gli uffici comunali. I dipendenti lavoreranno in smart-working, sicché sarà comunque garantita la continuità delle prestazioni essenziali, avvalendosi della posta elettronica e degli altri strumenti di contatto. Reitero l’appello ad usare sempre la mascherina, osservare il distanziamento sociale ed igienizzare con frequenza le mani“.

Insomma una situazione sempre più delicata sul nostro territorio che merita la massima attenzione e sopratutto la massima cautela.