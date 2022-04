Covid, 87.940 nuovi casi e 186 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 87.940 i nuovi casi di Covid in Italia (il 26 aprile 29.575) a fronte di 554.526 tamponi effettuati su un totale di 212.567.845 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 186 i decessi (il 26 aprile 146) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 163.113 Con quelli di oggi diventano 16.279.754 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.234.676 (-300), 1.224.127 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.155 di cui 394 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 14.881.965 con un incremento di 88.545 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (13.110), poi Campania (10.785), Veneto (9.666), Lazio (8.692), Puglia (8.030).

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).