Sono 86.334 i nuovi positivi in Italia, su di un totale di 316.040 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus emesso dal Ministero della Salute. Sono 72 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.425. I ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 6.830, dei quali 264 in terapia intensiva. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it