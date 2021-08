ROMA (ITALPRESS) – Leggera crescita dei casi Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 7.826, in crescita rispetto ai 7.222 di ieri, con 265.480 tamponi processati. Dati che determinano un tasso di positività che cala al 2,94%. Lieve incremento dei decessi, 45 (+2); su questo numero la Regione Sicilia comunica che 3 sono deceduti ieri, 7 il 26 agosto e 1 il 24.

I guariti sono 6.717, gli attualmente positivi aumentano di 1.061 unità segnando il numero totale di 138.111. Prosegue l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari con un numero totale pari a 4.114 (+55), leggero aumento delle terapie intensive con 511 pazienti ospitati (+8) e 42 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 133.493. La Sicilia anche oggi si conferma prima tra le regioni per nuovi casi (1.681), seguita da Toscana (752) ed Emilia-Romagna (732).

(ITALPRESS).