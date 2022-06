Covid, 55.829 nuovi positivi in italia, 51 le vittime

Sono 55.829 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia su un totale di 238.069 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. Sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%) il tasso di positività, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 51 (ieri erano 75), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in piu le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati e 141 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.205 ricoverati. (ITALPRESS).

Photo credits www.agenziafotogramma.it