Covid, 5.923 nuovi casi e 69 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei casi Covid in Italia. Dai dati forniti dal ministero della Salute e contenuti nel consueto bollettino si evince che i nuovi positivi sono 5.923, in crescita rispetto ai 4.720 registrati il 7 settembre. Ciò a dispetto di un numero inferiore di tamponi effettuati, 301.980 e che incrementa di poco il tasso di positività all’1,97%. Lieve flessione dei decessi, 69 (-2). I guariti sono 8.058, gli attualmente positivi decrescono di 2.206 unità attestandosi su un totale di 131.581.

Scendono i ricoveri nei reparti ordinari (-72) con un numero complessivo pari a 4.235; quasi stabili le terapie intensive a 564 (+1), e 38 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 126.782 persone. Sicilia ancora prima per numero di contagi (875), seguita da Veneto (705) e Lombardia (655).

(ITALPRESS).