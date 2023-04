Covid, 21.779 positivi e 129 decessi nell’ultima settimana

La dura reazione del consigliere di maggioranza sul caso denunciato da Davide Laezza. «A Stani Verde ho promesso pubblicamente, davanti a testimoni, che se a minacciare fosse stato qualcuno della mia maggioranza, non mi sarei candidato. Fino ad oggi, però, non ho avuto ancora risposta. La campagna elettorale si fonda sui programmi, non su delle frasi estrapolate da un discorso»