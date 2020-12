Covid-19. Zero nuovi contagi per le isole, prima volta in questa fase. Non accadeva da settembre

Le isole tornano a respirare. Dopo mesi di dati inquietanti Ischia e Procida tornano a registrare zero contagi. Non siamo ancora COVID free, eppure se vogliamo dare peso ai numeri quotidiani sui tamponi ed i positivi, bisogna dire che il peggio sembra passato, il numero die guariti aumenta. Purtroppo il coronavirus continua a far pesare drammaticamente il suo nefasto impatto inarrestabile sul numero dei decessi.

Questo è quanto emerge dai dati dell’immancabile bollettino di aggiornamento quotidiano sull’emergenza sanitaria.L’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale sui casi di Covid-19 in Campania da un margine di respiro indicando zero nuovi contagi per le isole. L’Unità di Crisi della Regione ha aggiornato il dato sui contagi in Campania al 14 dicembre 2020 sul Sars-Cov2.

Anche se l’analisi degli indici di positività, all’11 dicembre indica che sono 207 gli attualmente positivi, con la maglia nera detenuta ancora dal comune di Ischia con 71 positivi.

Una riduzione drastica rispetto all’8 dicembre quando erano 473 i positivi totali.

Covid in Campania, 647 contagiati e 50 morti: mai così pochi positivi dal 13 ottobre

Resta stabile l’indice di positività del Coronavirus in Campania. Il virus fa registrare 647 positivi su 8.441 tamponi effettuati, 441 in meno di lunedi 14 dicembre, ma con 7.031 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,66% dei test, 0,6 punti percentuali in più di lunedi 14 dicembre quando l’indice di contagio s’era fermato al 7,03%. Di tutti questi nuovi contagiati, 579 sono asintomatici e solo 68 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre comincia con una frenata importante ed il calo consistente dei contagi. Mai cosi pochi positivi dal 13 ottobre.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 175.700 su 1.830.136 tamponi processati mentre sale a 2.390 il numero di vittime con i 50 decessi registrati 24 ore prima. Si tratta di deceduti in precedenza. Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.720 ricoverati con sintomi, 76 in meno di 24 ore prima, e 123 malati in terapia intensiva, 11 in meno di 24 ore prima . E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 80.043 a 83.068 con 3.025 negativizzati in 24 ore.