Covid-19. Zero nuovi contagi per le isole. E’ il secondo giorno consecutivo

Continuano a far registrare zero nuovi contagi le isole di Ischia e Procida. Frena, cosi, bruscamente il numero dei nuovi positivi e dei tamponi eseguiti in questo mini ponte di Pasqua e nei giorni a venire. Nell’uovo la sorpresa di zero nuovi contagi per le isole di Ischia e Procida, ma anche il mercoledi post ferie reca in se il germe delle buone notizie. Un dato legato sicuramente alla festività che in ogni caso non cambia la sostanza di un dato in costanze mutamento.

Un continuo saliscendi nel numero dei contagi da Coronavirus per le isole di Ischia e Procida. Ma un continuo saliscendi anche nei numeri dei tamponi eseguiti. L’unità di crisi, dopo aver rilevato una nuova mini ondata di positività tra Pasqua e Pasquetta al SARS COV2 per l’isola d’Ischia e Procida con 11 nuovi contagi e 56 tamponi eseguiti, nella giornata di mercoledi 7 aprile ha rilevato zero nuovi positivi cosi come era accaduto il 6 marzo.

Lunedi erano stati 11 i nuovi contagi per le isole con 56 tamponi eseguiti. Il bollettino del 7 aprile diffuso dalla task force regionale COVID-19 conferma lo zero e la costante altalenanza dei dati per le isole che, da giorni, viaggia tra lo zero nuovi positivi e i pochissimi casi. E non è uno scherzo.

Ancora un dato ballerino per questo strano 2021 in una selva di numeri che quotidianamente oscillano tra gli zero contagi e le poche unità.

In ogni caso, stando agli ultimi dati diffusi dalla task force regionale, tornano a respirare a contagi alterni le isole. Non una buona notizia, comunque, dopo la progressiva discesa verso lo “zero contagi“ avutosi la scorsa settimana.

Resta alta l’attenzione, comunque, in Campania. Il cammino verso la normalità è ancora lungo.