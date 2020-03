Covid-19, via alla riduzione collegamenti marittimi

EMERGENZA CORONAVIRUS Servizi Marittimi in ambito regionale. Rimodulazione piano orario.

Fermo restando che restare a casa resta il nostro consiglio primario si informano coloro i quali per esigenze lavorative, urgenti e necessarie che gli orari dei traghetti a far data da domani 12 marzo 2020 saranno quelli indicati di seguito.

La Regione Campania ci informa con nota 0156852 11/03/2020 Tenuto conto dell’eccezionalità del momento, contemperando le proposte pervenute con le attuali esigenze di pcndolarismo da e per le isole del Golfo, con la presente si autorizzano le seguenti rimodulazioni:

• Società Medmar Navi Spa:

si autorizza la sospensione momentanea delle seguenti corse effettuate con motonave: Ischia – Pozzuoli ore 18,30: Pozzuoli – Ischia ore 20.30; Ischia – Napoli Calata Massa ore 6,25 – 10,35 e 16,35: Napoli Calata Massa – Ischia porto ore 8,35 – 14.10 e 18.30; Procida – Napoli Calata Massa ore 7,05 e 11 ,15.

Società Caremar Spa:

si autorizza la sospensione delle seguenti corse effettuate con motonave: Ischia Procida — Pozzuoli ore 7,20; Procida — Pozzuoli ore 8,00; Pozzuoli — Procida — Ischia ore 9,05: Procida — Ischia ore 9,50.

Contestualmente si autorizza l’anticipo stagionale dei seguenti servizi da effettuare con motonave: Ischia — Procida — Napoli Calata Massa ore 7,00; Procida —Napoli Calata Massa ore 7,35; Napoli Calata Massa – Procida — Ischia ore 9,25; Procida — Ischia ore 10.30

• Società Gestour srl:

si autorizza la sospensione momentanea delle seguenti corse effettuate con motonave: Procida — Pozzuoli ore 14,05; Pozzuoli Procida ore 15,30;

Si autorizza, inoltre, la sospensione nelle giornate di domenica e festive delle seguenti corse: Pozzuoli — Ischia ore 7,15; Ischia — Pozzuoli ore 9,10.

Contestualmente si autorizza l’anticipo stagionale dei seguenti servizi da effettuarsi con motonave: Procida — Pozzuoli ore 8,00; Pozzuoli — Procida ore 9,25.

La presente rimodulazione è operativa già a far data da domani giovedì 12 marzo 2020 fino al termine dell’emergenza epidemiologica di cui in oggetto, o comunque fino a nuove disposizioni. Sarà cura delle Società in indirizzo dare una preventiva e adeguata comunicazione all’utenza.