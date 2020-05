Covid-19, una malattia asLassina

Gaetano Di Meglio | Restare giù dal carro fa bene alla mente e al corpo. Restare fuori dal coro, non essere omologati e continuare a battere la strada meno praticata dalla folla è, sicuramente, la migliore attività che potrei fare. E, ancora oggi, mi rendo conto che la scelta solitaria di salire sul banco per vedere la realtà da un’altra visuale è quella giusta. Cogli l’attimo, carpe diem.

Ieri è stata una giornata strana. I megafonini si sono preoccupati di raccontare del quarto decesso collegato al contagio di Villa Mercede come una naturale evoluzione della condizione clinica dei nostri nonnini e, nel pensiero unico dell’andrà tutto bene, ovviamente, la foto del guarito di turno di serie A e la possibilità di incensiare l’amico che passa le notizie è più forte di fermarsi a raccontare quello che è successo sul serio.

Ma cinque morti gridano vendetta. Cinque vite, cinque storie, cinque famiglie, cinque persone decedute perché la nostra ASL ha funzionato male. Tutto questo non può e non deve passare sotto silenzio. E il tentativo di molti di insabbiare tutto, non potrà fermare chi, invece, anche mettendo a rischio la propria salute (sicuramente si vendicheranno, come in passato, ndr) continua a gridare vendetta contro la sanità che non funziona bene.

Stare qui a fare la differenza tra la preposizione “con” o “per” serve a poco. Per chi si trova, oggi, a dover affrontare il lutto di un congiunto, giusto per usare un termine in voga in questi giorni, poco importa se la nonna sia morta “per” il corona virus o “con” il corona virus.

Cambia poco. Molto poco. Certo, i degenti di Villa Mercede erano anziani e già gravemente provati dagli acciacchi della vita o dalle proprie patologie ma ciò non toglie che sarebbero dovuti essere difesi a maggior ragione con tutte le forze possibili e, invece, hanno subito disservizi e confusione.

Le parole della presidente della Cooperativa Civitas (che non può essere definita innocente per le sue colpe del passato e che, a breve, lascerà la gestione della RSA) risuonano come un disperato grido di verità perché arrivano insieme con altre parole, quella della richiesta di voler essere sollevata dalla gestione della RSA.

Dopo cinque morti, però, rileggere parole come “Tutto ciò dopo essere stata la sola responsabile (la Polverino si riferisce all’ASL, ndr) del precipitare della situazione con la scelta di lasciare ospiti positivi al SARS Cov – 2 in un’ala dell’edificio, senza consultazione con la scrivente, che manifesta ancora una volta la propria opinione contraria per tantissimi motivi, che stanno poi generando i problemi di cui alla presente e che avevamo previsto e comunicato con forza verbalmente in più occasioni» non può passare senza un momento di riflessione. Anche perché, è sempre la Polverino che scrive nero su bianco: “la situazione emergenziale generatasi presso la RSA Villa Mercede sia dipesa da esclusiva responsabilità dell’ASL NA2” quando prende le distanze e chiarisce il proprio ruolo rispetto alle “accuse” dell’azienda sanitaria.

In pochissimo tempo abbiamo fatto conoscenza di parole come contagio, percorsi separati, quarantena, isolamento. Siamo bombardati da inviti a restare a casa e di osservare il tanto invocato distanziamento sociale e, oggi, dopo cinque decessi e quattro familiari contagiati, ci rendiamo conto che nella piazza di Cavonera qualcosa non è andato per il verso giusto.

Queste morti non passeranno sotto silenzio. Non resteranno un problema solo per chi resta a casa a piangere, a sistemare gli oggetti e a guardare le foto. Sperando siano oggetto, quanto prima, di un’indagine della magistratura, rileggiamo le accuse della Civitas. Inviate a mezzo PEC.

«In virtù di disposizioni della medesima ASL Napoli 2 Nord è stata trasferita presso la RSA Villa Mercede un’ospite proveniente dal P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli che poi è successivamente deceduta per Covid-19, così come accertato in data 16/04/2020. Che, pertanto, la medesima ASL Napoli 2 Nord ha effettuato i tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori in seguito al decesso di codesta ospite presso l’Ospedale “Rizzoli” di Ischia; che allorquando, in data 15/04/2020, è stato comunicato la positività al Covìd-19 di 6 pazienti, l’ASL NA2 Nord, per il tramite del dott. Ciro Di Gennaro (responsabile dell’emergenza Covid presso l’Ospedale Rizzoli di Ischia) ha provveduto ad isolare detti ospiti asintomatici in un’ala della RSA divenuta, quindi, Reparto COVID e, successivamente, provveduto ad istruire gli operatoti alle dipendenze dello scrivente operatore economico sulle attività da porre in essere ed intimando loro di continuare la propria attività. Si pone in evidenza, che dette misure sono state unilateralmente attuate dall’ASL NA2 Nord senza in alcun modo garantire un trasparente confronto con la CIVITAS Società Cooperativa Sociale Onlus la quale, solo in data 16/4/2020, ha avuto contezza delle attività poste in essere e dunque del fatto compiuto. Che, ovviamente, tale nuovo allestimento ha generato grossi problemi organizzativi soprattutto in virtù del fatto che per il “nuovo” Reparto Covid ci sarebbe stato bisogno di personale all’uopo dedicato e soprattutto formato e di particolari caratteristiche di separazione tra gli ospiti sani e quelli contagiati che la struttura sembra non avere»

«Il 16.4.2020, l’Ufficio Igiene dell’ASL Napoli 2 ha contattato telefonicamente tutti gli operatori della RSA Villa Mercede dicendo loro, e quindi contraddicendo apertamente guanto detto dal dott. Di Gennaro, di rispettare un periodo di isolamento pari a giorni 15 ed ovviamente, detta palese contraddizione, ha contribuito a generare grossa confusione e timore tra gli operatori che, di fatto, si sono visti intimare dalla medesima ASL Napoli 2 Nord ben due prescrizioni in antitesi tra di loro!!! Che, inoltre, come se non bastasse solo ad alcuni degli operatori (infermieri ed OSS) è stato successivamente impartito di aspettare l’esito del tampone prima di decidere se osservare il periodo di isolamento, mentre ad altri operatori è stato imposto, a prescindere dall’esito del tampone, di osservare comunque l’isolamento. Che infine, a tutte le figure non sanitarie (cuoco, personale ausiliario, assistente sociale, dietista, animatori, fisioterapisti, amministrativo) è stato imposto il periodo di isolamento e, di conseguenza, proprio in virtù delle surriferite illogiche e contraddittorie prescrizioni assunte dall’ASL Napoli 2 Nord si è generato un vero e proprio stallo all’ordinario funzionamento della RSA.»

Ma se tutto questo non bastasse c’è anche chi ha raccontato come si è vissuto a Villa Mercede la gestione del famoso 15 aprile.

«Alle ore 17.00 circa in struttura arriva il dott. Di Gennaro e la sua equipe che ci comunica che cinque nostri ospiti sono risultati positivi al covid 19 (quest’ultimi avevano eseguito il tampone faringeo giorni prima). Gli ospiti positivi vengono collocati in camera e noi operatori somministriamo terapia e pasto serale. Alle 21 circa il dott. Di Gennaro ritorna in struttura con la sua equipe. Effettua tampone faringeo e test rapido agli operatori di turno, dà indicazioni che gli ospiti positivi al covid 19 cambiassero stanza e alloggiassero al piano superiore, esegue prelievi ematici e test rapidi agli ospiti risultati positivi e ci illustra i DPI da utilizzare per entrare in contatto con i pazienti covid. Al giro letto del mattino gli operatori in turno eseguono l’igiene e somministrano la terapia prima al piano inferiore e successivamente al “piano covid” indossando i DPI procurati. La squadra di operatori lavorerà anche per il turno seguente vale a dire dalle 8.00 alle 14.00 del giorno 16/04/2020 per un totale di 24 ore consecutive di lavoro.»

Basta questo per capire che qualcosa è stato gestito male. Ma per consolarci possiamo dire che questo Covid-19, per gli anziani, è una malattia assassina!