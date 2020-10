Covid-19. Un nuovo positivo a Serrara Fontana

Salgono ancora i contagi sull’isola d’Ischia, un nuovo caso di coronavirus è stato registrato a Serrara fontana, a darne notizia al sindaco Rosario Caruso sulla sua pagina Facebook.“Ho ricevuto notizia ieri sera di un positivo residente nel nostro Comune, attualmente è ricoverato in ospedale.I contatti stretti saranno sottoposti a tampone.

La persona risultata positiva qualche settimana fa è invece guarita.

Riepilogo:

Positivi 1 Guariti 1

Vi terrò informati nel limite delle mie competenze. E’ giusto chiarire , se fosse ancora necessario, che non è possibile divulgare i nominativi.L’Asl comunica all’Amministrazione comunale il nominativo per consentire all’Amministrazione di attivare la sorveglianza delle persone poste in isolamento ossia i positivi e le persone in attesa di tampone e per consentirci di effettuare il ritiro dei rifiuti garantendo la sicurezza degli operatori e dei restanti cittadini”.

Ritengo sia giusto informare e ritengo doveroso ripetere nuovamente che indossando la mascherina, mantenendo la distanza e igienizzando le mani si può evitare la risalita dei contagi.