Covid-19. Un novo decesso al Rizzoli. Aumentano le vittime isolane

Frena il contagio per l’isole. 9 nuovi positivi ad Ischia. Serrara cerca di stringere sul cluster della Parrocchia.Il Focolaio ora fa paura Procida resta a zero contagi per il terzo giorno consecutivo

Da giorni ormai il Coronavirus in Campania corre a ritmi vertiginosi. Dopo il record assoluto di domenica e soprattutto di lunedi 9 novembre il virus fa registrare per questo da martedi 10 novembre un netto calo di tamponi positivi registrati ufficialmente dall’ASL e dalla task force regionale. Anche ieri c’è stato un netto calo di nuovi postivi per le isole di Ischia e Procida e purtroppo una nuova vittima. La terza in una settimana

Un decesso al Rizzoli

Purtroppo c’è da registrarsi ancora un decesso presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, qui è deceduto un anziano di Ischia, ultra settantenne ricoverato da giorni e affetto da Coronavirus. E’ questa l’ultima vittima ischitana del Covid-19 dopo che appena lunedi 9 novembre sempre al Rizzoli si era registrata la morte di un altro anziano e poi martedi 10 novembre la seconda vittima in 24 ore. Siamo a tre decessi in una settimana.

Con i contagi in lenta ma costante ascesa salgono, tristemente, anche i decessi e cosi sono ancora le fasce deboli e gli anziani ischitani, vittime silenziose ed inermi di questa strage pandemica.

9 nuovi contagi ad Ischia siamo oltre la soglia dei 500 contagi.

Da giorni ormai il Coronavirus in Campania corre a ritmi vertiginosi e si è approcciato a questo novembre a suon di record assoluti di contagio. Eppure in questa due giorni tra martedi 10 novembre e mercoledì 11 novembre il virus fa registrare un netto calo di tamponi positivi registrati. Sono infatti solo 9 i nuovi postivi per le isole di Ischia e Procida. Non si registrano nuove vittime isolane dopo che il territorio ha contato, purtroppo, ben due anziani deceduti al Rizzoli in meno di 24 ore. Il cluster della Parrocchia a Serrara Fontana continua a tenere desta l’attenzione delle autorità.

L’Unità di Crisi della Regione ha aggiornato il dato sui contagi in Campania.

Nel report quotidiano dei contagi da Sars-Cov2, il dato riporta solo 9 nuovi positivi ad Ischia mentre per il terzo giorno consecutivo si registrano zero contagi a Procida.

Sull’Isola Verde conquista la maglia nera di giornata ancora Ischia con 6 casi di contagio, 2 nuovi contagi per Barano ed 1 nel comune osservato speciale di Serrara Fontana, fermo da giorni alle singole unità, nonostante il cluster della parrocchia.

Le isole cosi salgono a 585 attualmente positivi. Ben 503 positivi risultano residenti nei sei comuni dell’isola d’Ischia. L’isola di Graziella invece vive un momento di relativa calma riuscendo a registrare zero contagi ormai da tre giorni consecutivi. Restano, cosi, ancora 82 i positivi dell’Isola di Procida.

Nell’ ambito del Contagio Parrocchiale. Si allarga il cluster. 2 contatti diretti del Prete mostrano sintomi. il cluster della parrocchia ha coinvolto ben 45 i contatti diretti di Don Angelo.L’ASL di concerto con il municipio ha disposto i primi tamponi tra il 16 ed il 18 novembre.

L’ASL non è in grado di soddisfare le richieste per i tamponi di controllo, dopo 7 giorni. Anche i medici di base insorgono

L’ASL non è in grado di soddisfare le richieste per i tamponi e ne tantomeno i tamponi di controllo, dopo 7 giorni nessuna telefonata e spesso dopo 21 giorni non c’è chi invi il certificato di fine isolamento. Si dia facoltà al medico di base dopo 14 giorni di rilasciare il certificato di fine isolamento con una circolare. Non si può per un paio di giorni di febbre stare a casa per 25 giorni e non si può rischiare il contagio.

A lanciare l’allarme è Luigi Sparano, segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg): da un lato denuncia una situazione non più gestibile per quanto riguarda la medicina del territorio; dall’altro chiede con immediatezza una zona rossa che – almeno per quindici giorni – fermi ogni attività. Un periodo non particolarmente lungo ma necessario prima che la situazione dal punto di vista dell’assistenza finisca nel baratro. D’altronde il presidente dell’Ordine dei medici, Silvestro Scotti, sono giorni che invoca il lockdown per tutto il paese.

I medici di base non ci stanno a sentirsi dire che se gli ospedali vanno in affanno parte della responsabilità è loro: «Lo sapete che nei distretti di ogni territorio vanno regolarmente in pensione dai due ai quattro medici di famiglia? Vale a dire che i circa 1500 pazienti che a testa assistevano restano orfani del proprio dottore». La procedura per la sostituzione è lunga e complessa e richiede circa un anno prima che il medico titolare venga rimpiazzato. Nel frattempo si affidano incarichi provvisori in attesa dell’inserimento ufficiale dei nuovi.

Gli oltre 1300 medici iscritti alla Fimmg denunciano all’unanimità una esposizione elevatissima sul fronte Covid che li mette tutti in una condizione di rischio.

Covid in Campania, oggi 3.166 positivi e 34 morti: cala la percentuale di contagiati ma è record di vittime

Continua a correre il Coronavirus in Campania: dopo la flessione di martedi , mercoledì 11 novembre il virus fa registrare 3.166 positivi su 18.446 tamponi effettuati, 450 in più di mercoledi ma con 4.156 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 17,16 %, dei test, due punti percentuali meno di mercoledi quando il tasso di contagio era arrivato al 19,01%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.815 sono asintomatici e 351 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 40.181 contagiati in 11 giorni.

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 95.921 su 1.172.232 tamponi processati mentre sale a 896 il numero di vittime con i 34 decessi registrati l’1 novembre. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 2.077 ricoverati con sintomi, 16 più di martedi , e 181 malati in terapia intensiva, 12 in meno di martedi . Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 17.665 a 18.355 con 690 negativizzati in 24 ore.