Covid-19, un altro giorno nero: un morto e 44 positivi per le isole

Il report della Task Force Regionale di oggi tratteggia un altro giorno nefasto per le isole di Ischia e Procida. I numeri parlano di un deceduto tra il 21 ed il 23 ottobre e di ben 44 positivi. Il deceduto è un uomo di 56 anni (classe 1965) vittima del Coronavirus. La seconda vittima della “fase 3”, mentre nella fase 1 le vittime erano state 9.

Stando così, i dati delle isole schizzano alla stratosferica cifra di 163 casi. Un totale che mette i brividi.

Il riparto comune per comune indica 3 tamponi positivi per Serrara Fontana (così come comunicato questa mattina dal sindaco Caruso), 1 per il comune di Lacco Ameno, 5 per Forio, 7 per Barano, 21 per il comune di Ischia, 4 per Casamicciola Terme e 3 per l’isola di Procida.

Il dato regionale del Coronavirus parla di un contagio complessivo che cala nel numero di nuovi contagiati in tutta la Campania, ma non a Ischia e che, soprattutto, conta otto decessi negli ultimi tre giorni. Solo ieri sono stati scoperti 1.718 nuovi positivi. 58 sono sintomatici.

Cala dunque, rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Campania. Meno rispetto al numero record di ieri, quando si è per la prima volta sfondato il muro dei duemila nuovi contagiati, ma resta comunque un dato molto elevato. Dei contagiati 58 presentano sintomi. In totale sono stati eseguiti nella giornata 12.530 tamponi. Sono otto le persone decedute tra il 21 e il 23 ottobre di cui l’Unità di crisi ha dato notizia oggi. Tra questi una vittima ischitana di questo subdolo virus. Resta preoccupante la situazione dei posti letti con le terapie ordinarie che hanno reso necessaria l’attivazione di nuovi posti letto nelle ultime ore.



Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.718

di cui:

Asintomatici: 1.660

Sintomatici: 58

Tamponi del giorno: 12.530

Totale positivi: 36.023

Totale tamponi: 843.297

​Deceduti: 8 (*)

Totale deceduti: 571

Guariti: 42

Totale guariti: 9.149

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 105​

Posti letto di degenza attivati: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.118

​​(*) Deceduti tra il 21 e il 23 ottobre.