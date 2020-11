Covid 19. Torna l’incubo contagio tra i campi bianchi: 2 dottori e 1 infermiere

Covid, torna l’incubo contagio per medici e infermieri al Rizzoli. Due medici di rilievo del PO di Ischia sono risultati positivi, un altro medico, con sintomi, è in attesa di un nuovo tampone ed è positivo anche un infermiere: tutti di sanitari di primo piano operativi in uno dei reparti cardine della struttura. Ansia e attesa, inoltre, per i colleghi sottoposti a tamponi in un clima di grave incertezza e rischio.

Se dovesse essere confermata la positività degli altri sanitari si corre il serio rischio che si accenda un focolaio covid nel cuore pulsante del presidio lacchese oltre i percorsi coronavirus. Un rischio gravissimo che potrebbe inghiottire, ad esempio, la chirurgia con grave nocumento e ripercussioni pesantissime per l’ospedale stesso.

La seconda e la terza ondata del Covid-19 è arrivata, così, anche per i medici e gli infermieri con un effetto che non ha tenuto immune il Rizzoli di Lacco Ameno. Dopo i casi registrati nelle scorse settimane, il contagio tra i camici bianchi sembra aver avuto un moltiplicatore in quel di via Fundera con tutto ciò che ne consegue. Lo ricordiamo, solo nei giorni scorsi abbiamo denunciato la positività di altri 3 camici bianchi, risultati positivi sul luogo di lavoro e a cui era stato intimato di lasciare la struttura, da soli, e con mezzi propri per raggiungere l’isolamento domiciliare (bus e navi!). Un rischio altissimo di diffusione del contagio che ora si scrive anche nei numeri dei nuovi positivi.

Dopo quei casi, attualmente, sono tre i nuovi positivi trai medici in servizio presso il Presidio di Lacco Ameno: due confermati dal tampone molecolare, un altro con chiari sintomi ma con un primo tampone negativo e in attesa dell’esito del tampone molecolare. Con loro, ancora, 1 infermiere contagiarlo.

Oltre ai timori per la vita umana e ai rischi per la salute dei sanitari, non solo di chi è contagiato, dei familiari, ma di chi resta in trincea in una guerra contro la pandemia che vede già organici ridotti all’osso e carenza di professionisti della medicina da impegnare nella lotta al virus.

Con organici sguarniti, prevale la stanchezza e si rischia maggiormente il contatto con un paziente positivo. E cosi altri medici e infermieri si possono contagiare. Ad una emergenza dunque si aggiunge un’altra emergenza che se non affrontata a tutela della salute di tutte le parti coinvolte rischia di indebolire un sistema già precario all’origine, minando alla base le strutture impegnate nell’emergenza sanitaria, proprio ora che tutte le forze a disposizione sono necessarie ed indispensabili.