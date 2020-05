COVID-19. Torna a salire la curva dei contagi. Ischia a quota 98 casi

Torna a salire la curva dei contagi ad Ischia. Un nuovo caso positivo è stato registrato questa sera a Serrara Fontana e l’isola sfiora quota 100.

A darne notizia il sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso: “Purtroppo mi è stato comunicato che a Serrara Fontana c’è un nuovo positivo. La concittadina era già in isolamento da un mese poiché congiunta di una persona risultata positiva (un mese fa). Le condizioni di salute sono buone, i familiari mi hanno riferito che 15 giorni fa ha manifestato un leggero stato febbrile. Non bisogna abbassare la guardia, distanziamento sociale e mascherina sono le uniche armi che abbiamo. Ricominciamo con ottimismo ma con estrema cautela“. Ha sottolineato il sindaco di Serrara Fontana annunciando la positività del suo concittadino.

Il dato è emerso dall’ultimo bollettino ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato, tra l’altro i dati pervenuti dall’Ospedale Cotugno di Napoli dove sono stati esaminati 702 tamponi di cui 2 risultati positivi. Tra questi il tampone della cittadina di Serrara Fontana.I Positivi di oggi in Campania sono solo 9, su ben 5.078 tamponi analizzati. Il Totale complessivo di positivi in Campania è di 4.723 per un Totale complessivo tamponi Campania pari a 155.842.

Restano dunque circa 49 i soggetti attualmente positivi sul territorio ischitano. 98 è invece il numero dei casi positivi registrati sin qui con 43 guariti e, purtroppo, 9 decessi. Un nuovo caso dopo 20 giorni di relativa calma i tema di tamponi risultati positivi al COVID-19. Anche se sono stati giorni funestati dai decessi, purtroppo, in gran parte proprio degli anziani ospiti della RSA con sede in quel di Serrara Fontana.