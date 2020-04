Covid-19. Test rapidi a Casamicciola, partono i primi controlli

Ida Trofa | Sarà l’unica tenda montata in piazza. Sarà l’unico proscenio di controllo sanitario. Sarà l’unica esposizione al pubblico. L’iniziativa di Giovan Battista Castagna, a Casamicciola, in questa folle rincorsa al positivo da Coronavirus, anche se non c’è certezza, questa mattina è iniziata in quel di Piazzale dell’Ancora.

Da qualche ora, infatti, il dottor Vincenzo Buono e i volontari della Croce Rossa stanno eseguendo i test ai cittadini che hanno prestato il loro consenso alla ricerca degli anticoprti IgG e IgM.