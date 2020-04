COVID-19. Stabile a quota 93 il numero dei contagi. Ore difficili a Villa Mercede. Anziana Ospedalizzata

“La capacità di individuare focolai locali diventa decisiva nella prossima fase”. Lo ha detto il presidente dell’Iss Brusaferro sottolineando che l’indicazione data al governo è quella di avere “misure generalizzate” per tutta l’Italia con un “monitoraggio locale generalizzato” proprio per individuare nuovi cluster. “Bisogna avere la capacità di intervenire in maniera più radicale per modulare dei provvedimenti molto più localizzati. Serve un monitoraggio stretto delle realtà locali per adottare misure più appropriate in quel contesto specifico” con possibili zone rosse.E’ senza dubbio queso il caso dei focolai registratisi sull’Isola d’Ischia. Su tutti quello della RSA Villa Mercede.

RSA Villa Mercede. Anziana ospedalizzata. E’ codice rosso

Anziana della RSA Villa Mercede trasportata in codice rosso al Rizzoli di Lacco Ameno. Il trasferimento con il 118 intorno alle 21,30 di lunedi 27 aprile.La donna degente, presso la residenza di Serrara Fontana era già affetta da patologie pregresse e risultata nei giorni scorsi anche positiva al COVID-19.Si tratterebbe della terza degente ospedalizzata dopo l’esplosione del contagio. Ore difficile, queste, per la RSA ed i suoi nonnini, vittime silenziose di questa strage.

Ischia. Resta a quota 93. Villa Mercede ancora monitorata costantemente

Resta invece a quota 93 il numero dei cittadini dell’isola d’Ischia contagiati dal COVID-19. Resta nel dato consegnatoci dalle istituzioni. Gli ultimi casi rilevati di positività al Coronavirus, purtroppo ancora nella cerchia di contagi scatenatasi con l’infezione incontrollata registratasi nell’ambito di Villa Mercede e poi alimentata dalle dinamiche endofamiliari.

Villa Mercede resta caso sensibile oltre la parzialità dei numeri

Ancora nell’ambito del Cluster di Villa Mercede erano attesi gli esiti di altri 5 Tamponi eseguiti nel merito dello screening di massa eseguito sulla popolazione della RSA nel tentativo di ricostruire la diffusone dell’infezione legata alla residenza per anziani.

A spiegarci come sta andando il sindaco Rosario Caruso nel frattempo impegnato in quel di Caserta : “ Il Risultato tamponi relativo ai restanti operatori screenerati su 6 ha dato il seguente esito: 4 negativi e 2 in attesa di fatto degli esiti del secondo tampone a cui sono stati sottoposti. “

La residenza per anziani resta cosi il cluster di contagio di maggiore sensibilità ed importanza sul territorio. L’osservato speciale numero uno.

I 32 casi di COVID19 collegati tra processo lavorativo ed ednofamiliarità lo rendono un obbligo. Parliamo di un focolaio sviluppatosi nell’ambito “Mercede- La Schiana-Rizzoli“ tra i più gravi in tutta la Campania . Nel merito è stata aperta un’indagine.

I dati, dunque, mostrano una situazione parziale e non comprendono tutti i casi positivi reali, che inevitabilmente sfuggono ai controlli.

I guariti salgono a 8. I. Decesso sono 3

Il numero dei decessi resta purtroppo come è noto pari a 3. Cosi come le guarigioni da 24 ore cominciano ad aumentare attestandosi a quota 8. Il dato include i totalmente guariti e i clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Questo secondo quanto rilevato della unità di Crisi della Regione Campania.

Nessuno nuovo positivo al Rizzoli

Anche l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno non fa registrare nuovi casi di COVID-19

L’emergenza sanitaria da Coronavirus? Almeno quella grave è finita. L’auspico è che cessi anche questo clima di allarmismo mi sembra esasperato. 60 giorni consecutivi di ansia, ricoveri, casi in crescita, incertezze. Ma i giorni del dramma sono un ricordo in quel di Via Fundera, il pronto soccorso e i reparti COVID respirano. I cura restano i che si sono infettati tre o quattro settimane fa. I nuovi casi complicati tendono a zero. Restano ancora molti dubbi . Tra queste il numero di persone asintomatiche rimaste a casa senza tampone. Lo scopriremo forse con i test sierologici, con l’evoluzione di un virus con il quale dovremo vivere ancora parecchio tempo.

“ Maggio e giugno saranno fondamentali per scendere a R0, zero contagi. Siamo stati i primi che hanno chiuso, saremo gli ultimi a riaprire. Il virus circola molto meno ed abbiamo l’obbligo di guardare al futuro. Dovremmo avere tre milioni di contagiati in Italia, la letalità andrebbe ricalcolata, è sotto l’uno per cento. E molte vittime positive al tampone in realtà non sono morte di Coronavirus, ma di altro”- a dirlo Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, direttore delle malattie infettive a Genova.