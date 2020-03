“Mi è stato appena comunicato – ha scritto Rosario Caruso – che c’è un secondo tampone positivo a Serrara Fontana. La persona risultata positiva è già in isolamento domiciliare da venerdì, anche i familiari (per senso di responsabilità ed in via precauzionale).L’asl provvederà nei prossimi giorni a sottoporre a tampone i familiari.

L’altro caso, già noto, è ricoverato presso il reparto COVID dell’Ospedale Rizzoli