Covid-19. Sale il contagio. Nuovo caso a Serrara Fontana

Coronavirus, continuano a salire i casi sull’isola di Ischia. Nuovo caso a Serrara Fontana . Il dato è emerso dall’ultimo report della protezione civile. È allarme Nelle ultime 24 ore In tutta la Campania sono 274 ed c’è anche un nuovo decesso. Continua cosi ad aggravarsi il bilancio del Coronavirus in Campania. I casi riscontrati il 26 settembre sono 274 aumentando ancora rispetto al 25 settembre e facendo registrare un dato paragonabile a quelli visti durante il lockdown. In totale sono stati effettuati 6.104 tamponi e i positivi nella regione dall’inizio della pandemia sono 11.629. L’unica notizia positiva è rappresentata dalla guarigione di 50 persone.