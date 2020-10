Covid-19. Sale il contagio dalle isole. 12 positivi

Il contagio dalle isole del golfo di Napoli corre a ritmi frenetici. Nella giornata odierà, come il Coronavirus in tutta la Campania fa registrare l’ennesima impennata dei numeri a seguire una flessione fisiologica nel week end dove si è lavorato a mezzo servizio tra ASL, laboratori e task force regionali. Sintomatico di un fenomeno piuttosto empirico. Seguendo i numeri, quelli dati dalla struttura di missione regionale, il Covid-19 sulle isole di Ischia e Procida segna un altro record raggiungendo il picco di ben 12 contagi.

Altro dato da Guinness dall’inizio dell’epidemia. Si tratta dell’esplosione del contagio scolastico con un abbassamento anche sulle isole dell’età dei pazienti colpiti, ora anche bambini in età scolare e giovanissimi.

Ci sono 5 casi a Casamicciola Terme, 2 a Ischia, 2 a Forio, 1 a Barano, 1 a Lacco Ameno ed 1 a Procida.

In Campania invece sono 1.593 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati, 217 in più di ieri con 1.561 tamponi in meno effettuati. Di questi 1.593 nuovi contagiati, però, 1.514 sono asintomatici e solo 79 presentano sintomi. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel primi 19 giorni di ottobre sono stati registrati 14.671 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 27.412 su 778.882 tamponi effettuati mentre sale a 522 il numero di vittime con i 21 decessi registrati ieri anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di deceduti tra 1 e 17 ottobre. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 884 ricoverati con sintomi, 35 in più di ieri, e 85 malati in terapia intensiva, sette in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 8.453 a 8.576 con 123 negativizzati in 24 ore. Questo è quanto emerge nell’ambito dei nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore e riportato dal bollettino di lunedì 19 ottobre diffuso dall’Unità di Crisi Regionale.