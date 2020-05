COVID-19. Sale a quota 96 il numero dei contagi. 1 caso sensibile a Lacco Ameno

COVID-19. La situazione ad Ischia torna a far registrare nuovi casi di positività. L’ultimo a Lacco Ameno. Qui è risultata positiva al Coronavirus una donna.

Si tratta di un caso non collegato ad altri focolai già accertati dopo l’esplosione della Pandemia. Un caso molto delicato afferente una realtà sensibile del territorio. E’ già stato avviato l’iter per risalire alla cerchia dei contatti diretti ed indiretti del soggetto. La donna si trova in isolamento domiciliare e le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Sale dunque a quota 96 il numero dei contagi ischitani. I guariti salgono a 18. I decessi sono 3.

In Campania. L’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diffuso gli esiti degli esami eseguiti presso l’Ospedale Cotugno di Napoli dove sono stati esaminati 806 tamponi di cui 8 risultati positivi; Uno appartenente alla donna di Lacco Ameno.

Positivi di oggi in Campania : 25; Tamponi di oggi in Campania : 2.906;Totale complessivo positivi Campania: 4.484;Totale complessivo tamponi Campania: 86.498.